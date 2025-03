CBF não garante novo treinador na Data Fifa de junho, diz diretor

Rodrigo Caetano, diretor esportivo da seleção brasileira, falou sobre não ter garantia da equipe nacional ter um novo treinador até a próxima Data Fifa, em junho.

O que aconteceu

O dirigente reforçou que a CBF não buscou outros treinadores até a demissão de Dorival Junior hoje. Rodrigo Caetano ainda pregou olhar para o futuro e admitiu tristeza pela situação e descontinuidade no trabalho.

Eu não garanto nada ainda, isso aconteceu ainda hoje. (A decisão será) a partir de agora, juntamente com o presidente, que é quem realmente toma a decisão final. A gente pode pensar nisso, mas seria até uma irresponsabilidade a minha parte ficar cravando isso. O treinador até duas horas antes sempre foi o Dorival Junior. Eu acho que deixa assim algo importante para a continuidade da seleção brasileira, tanto em nomes como também em pontuação nas Eliminatórias. E como eu te disse, é um dia triste para mim particularmente, mas conforme a missão que tenho e o chamado que tive do presidente no dia de hoje, me resta agora olhar para frente. Pensar no que for melhor para a seleção, essa futura escolha de um novo comandante.

Rodrigo Caetano, ao SporTV

Caetano ainda comentou sobre montar um cronograma para começar a decidir qual será o novo comandante da seleção: "Vamos montar agora um cronograma e construir as ideias, conversar muito com o presidente para ver o que ele deseja. É óbvio que também já vivi isso em outras ocasiões, quando você tem o cargo vago, é natural que surjam cada vez mais nomes, possibilidades, às vezes até ofertas, mas a gente vai tratar. É tudo muito recente, tudo muito novo e a gente vai ter que respeitar alguns prazos", afirmou.

Dorival Junior foi demitido hoje, após reunião com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. O treinador balançou no cargo principalmente após a derrota por 4 a 1 para a Argentina.