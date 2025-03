Carrillo tira sarro de Félix após título do Corinthians: "Deve um mês de salário ao Hugo Souza"

Os jogadores do Corinthians não perderam a oportunidade de tirar sarro do zagueiro Félix Torres após o título do Campeonato Paulista, conquistado nesta quinta-feira, sobre o Palmeiras. O defensor cometeu um pênalti em Vitor Roque no segundo tempo e, em seguida, acabou sendo expulso.

Hugo Souza defendeu a cobrança de Raphael Veiga e ajudou o Timão a manter o placar zerado, mas o peruano André Carrillo não perdoou os erros do companheiro. "Doido para fazer m...", escreveu o meio-campista em suas redes sociais.

O jogador ainda escreveu que Félix "está devendo um mês de salário para o Hugo Souza".

(Foto: Reprodução/Instagram)

Com a 31ª conquista, o time do Parque São Jorge encerra o jejum de seis anos e abre larga vantagem como maior campeão do Estado. A equipe agora está cinco taças à frente do Palmeiras, segundo colocado da lista com 26 títulos. Santos e São Paulo vêm logo atrás, empatados com 22.

O Corinthians não tem muito tempo para festejar, uma vez que retorna a campo já neste domingo. A partir das 20h (de Brasília), o Timão mede forças com o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.