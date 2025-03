'Me davam como acabado', diz Carrillo sobre críticas antes do Corinthians

André Carrillo foi fundamental na campanha do título paulista do Corinthians sobre o Palmeiras neste ano. O meio-campista chegou ao Timão no ano passado, já aos 33 anos, enquanto convivia com críticas no Peru, seu país, por ser convocado para a seleção enquanto jogava na Arábia Saudita.

O meio-campista celebrou a volta por cima ao comparecer ao evento de premiação do Campeonato Paulista na noite desta sexta-feira.

Foi muita coisa que acontece em volta. No meu país, fui criticado por jogar tanto tempo na Arábia Saudita. Me davam como um jogador acabado. Quando recebi o convite do Corinthians, sabia que tinha de trabalhar o dobro, que teria que demonstrar. Estou levantando título, sendo querido pela torcida, trabalhando corretamente, vou para a seleção. Estou dando a volta no que as pessoas imaginavam. André Carrillo, ao UOL

Momento mágico e esforço

Carrillo viveu dias intensos entre os dois jogos da final do Paulistão. O peruano jogou a partida de ida e se apresentou à seleção peruana logo após a partida. Ele disputou os dois duelos do Peru na Data Fifa e retornou ao Brasil faltando apenas um dia para a decisão do estadual.

O camisa 19 do Corinthians não escondeu o medo que sentiu de se lesionar durante a Data Fifa, principalmente no segundo jogo, contra a Venezuela.

Não sei se os [jogos] mais difíceis, mas significou muito para mim. O clube estava com muita pressão e foi mais pelo o que acontecia fora do campo e por ser um clássico contra o Palmeiras, que vinha de ganhar três anos seguidos. O time estava confiante, fomos bem no ataque e na defesa. Podemos celebrar hoje. Eu tinha medo de me lesionar no jogo contra a Venezuela, queria jogar a final. Tinha esse medo, mas esqueci em campo. Quando a comissão diz que precisa de mim, mesmo estando cansado, eu não sinto cansaço. Tenho de dar o 100% com o estádio cheio, com a torcida toda louca. Ontem, corri muito mais que em muitos jogos que estava menos cansado. André Carrillo

Carrillo chegou ao Corinthians em setembro do ano passado. Desde então, o peruano disputou 35 partidas, marcou dois gols e contribuiu com três assistências.