Bruno Fernandes, do Manchester United, é indicado ao prêmio de melhor do mês no Campeonato Inglês

O Campeonato Inglês divulgou, nesta quinta-feira, a lista dos seis jogadores indicados ao prêmio de melhor jogador do mês de março na competição. Entre os indicados, o destaque é o meia Bruno Fernandes, do Manchester United.

O português participou de todos os quatro gols da equipe durante o período. Bruno Fernandes marcou no empate contra o Arsenal (1 a 1), deu duas assistências e ainda balançou as redes na vitória sobre o Leicester (3 a 0).

O meia do Manchester United disputa o prêmio com Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton), Anthony Elanga (Nottingham Forest), Nikola Milenkovic (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal) e Jan Paul van Hecke (Brighton).

The time has come to vote for March's @EASPORTSFC Player of the month! ?? Choose your winner ?? ? Premier League (@premierleague) March 27, 2025

O vencedor será definido na próxima semana, após votação do público e do painel de especialistas da competição. Bruno Fernandes, Anthony Elanga e Declan Rice também concorrem ao prêmio de gol mais bonito do mês de março no Campeonato Inglês.

Na temporada, Bruno Fernandes tem 16 gols e 15 assistências, em 44 partidas disputadas. Pelo Campeonato Inglês, são oito bolas na rede e nove passes para gol, em 28 jogos, sendo titular em todas as oportunidades.

O Manchester United volta a campo na próxima terça-feira, às 16 horas (de Brasília), quando visita o Nottingham Forest, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, no Estádio City Ground. A equipe do técnico Rúben Amorim ocupa apenas a 13ª posição, com 37 pontos conquistados.