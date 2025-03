"Brincadeira infantil", diz jornal holandês sobre provocação de Memphis na final do Paulistão

O jornal De Telegraaf, o maior da Holanda, criticou a provocação de subir e se equilibrar na bola feita pelo jogador holandês do Corinthians, Memphis Depay. A publicação diz que a atitude do jogador corintiano foi infantil.

Foto: Reprodução/De Telegraaf

"O jogador da seleção holandesa achou necessário desafiar seu adversário direto nos acréscimos ao ficar de pé sobre a bola com ambos os pés e se equilibrar nessa posição por alguns segundos. A brincadeira infantil incendiou os ânimos, resultando em uma grande confusão, com todos os jogadores, incluindo os reservas, se enfrentando junto à bandeira de escanteio" afirmou o jornal.

A provocação de Memphis ocorreu aos 44 minutos do segundo tempo, com o jogador indo próximo à bandeira de escanteio do Palmeiras e subindo na bola. A atitude resultou em confusão entre as duas equipes, com o goleiro reserva do Verdão, Marcelo Lomba, e Martínez, volante do Timão, sendo expulsos.

Devido à briga e por sinalizadores acesos pela torcida da casa, o jogo ficou paralisado por mais de 15 minutos. O resultado terminou em 0 a 0 e o Corinthians, pela vantagem de 1 a 0 do jogo da ida, conquistou o título do Campeonato Paulista, o 31º da história do clube.