Brasileirão começa com promessa de muitas emoções e calendário apertado pela pausa do Mundial

O Campeonato Brasileiro de 2025 começa neste sábado com promessa de emoções logo na primeira rodada. Com tantos confrontos interessantes e com alguns times se preparando para o Mundial de Clubes - a edição ficará parada por um mês em junho -, a edição chega sob expectativa de ser uma das mais disputadas e emocionantes dos últimos tempos. Cada time tem suas ambições, seus desafios, e seus craques, mas todos com um único objetivo: conquistar a taça mais importante do futebol nacional.

Apesar da empolgação, todos estão preocupados com o calendário apertado, embora seu término esteja previsto para 21 de dezembro. A competição vai ter uma longa pausa de um mês entre as 12ª e 13ª rodadas, por conta da disputa do Mundial de Clubes, que vai de 14 de junho a 13 de julho nos Estados Unidos e terá a participação de quatro clubes brasileiros: Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo.

O destaque deste fim de semana será no domingo, com um clássico de gigantes entre Palmeiras e Botafogo, no Allianz Parque. Este é um duelo que carrega uma forte carga emocional, principalmente para os dois clubes que brigaram pelos dois últimos títulos.

A vitória alvinegra por 3 a 1 em 2024 foi crucial para o Botafogo conquistar o seu segundo título do Campeonato Brasileiro e impediu que o Palmeiras conquistasse o tricampeonato consecutivo, após uma grande campanha.

Para os palmeirenses, será um jogo de revanche, já que o Allianz Parque ainda recorda aquele título perdido, e agora, com o time com um elenco repaginado, o desejo de vingança é palpável. Porém, o cenário atual é diferente. O Palmeiras chega desgastado após disputar a final do Paulistão frente ao arquirrival Corinthians, enquanto o Botafogo vive uma fase de transição.

O time paulista, de Abel Ferreira, é um dos grandes favoritos a brigar pelo título da competição novamente. No entanto, o time pode até entrar em campo com um time alternativo, o que abre uma janela para um torneio onde a equipe poderá ajustar seus detalhes antes do Mundial, competição na qual também tem grandes ambições. A principal aposta segue sendo o treinador português, que tem conseguido manter o nível de competitividade, mesmo diante das mudanças no elenco.

Do lado do Botafogo, o cenário é um tanto mais desafiador. O time alvinegro, que brilhou em 2024 com o título nacional, perdeu várias peças-chave do elenco campeão e fez uma campanha mediana no Campeonato Carioca. O principal jogador da equipe, Igor Jesus, será a referência ofensiva. Para dirigir a equipe nesta nova fase, o Botafogo aposta no técnico Renato Paiva, que buscará reconstruir o time e dar um novo rumo ao clube. A missão é manter o time competitivo e almejar boas colocações, ao mesmo tempo em que se prepara para o próximo desafio internacional.

ABERTURA COM JOGOS IMPORTANTE

Antes do duelo entre Palmeiras e Botafogo, a primeira partida do torneio será entre São Paulo e Sport, no MorumBis. O time da casa, que não entra em campo há quase um mês, desde a eliminação para o Palmeiras na semifinal do Paulistão, tem a missão de começar o Brasileirão com o pé direito, após uma temporada instável.

Sob o comando de Luís Zubeldía, conta com a experiência e habilidade de Lucas Moura, seu grande destaque, mas ausência contra os pernambucanos por lesão. Do outro lado, o Sport, que vem de um bom desempenho nas competições regionais, traz a marca do técnico Pepa e terá a liderança do veterano Lucas Lima, esperando surpreender.

Em outro jogo importante do sábado, o caçula Mirassol, que faz sua estreia na elite do futebol brasileiro, tentará se afirmar diante do Cruzeiro, que conta com o poderio ofensivo de Gabigol e Dudu. O time do interior de São Paulo, comandado por Rafael Guanaes, passou por mudanças importantes na comissão técnica após uma campanha modesta no Paulistão. O desafio de enfrentar o Cruzeiro, que tem um elenco estrelado, será um grande teste para o time.

A rodada contará com outros jogos importantes, como Grêmio x Atlético-MG, Fortaleza x Fluminense, Juventude x Vitória e Flamengo x Internacional. O Grêmio, que ficou com o vice-campeonato no Gauchão, tentará se reerguer após a perda do título, enquanto o Atlético, que conquistou o hexacampeonato mineiro, chega forte sob o comando de Cuca.

O Fortaleza, que perdeu o título estadual para o Ceará, terá o desafio de se reerguer diante de um Fluminense que aposta em Mano Menezes para voltar a brilhar. O Flamengo, por sua vez, com seu elenco galáctico e o comando de Filipe Luís, é considerado um dos principais favoritos ao título, com destaque para o atacante Pedro, que está prestes a retornar aos gramados. O Internacional, campeão gaúcho, terá um duelo interessante, já que também vive grande momento com Roger Machado no comando e Alan Patrick em excelente fase.

Já Juventude e Vitória, dois clubes que lutam pela permanência na elite do futebol nacional, se enfrentarão em um confronto direto. O Vitória, comandado por Thiago Carpini, tenta se manter forte após o retorno à Série A, enquanto o Juventude buscará fazer o mesmo em sua campanha.

No domingo, a rodada segue com mais três jogos. O Corinthians de Memphis, Garro e Yuri Alberto, que foi eliminado da Libertadores, terá a missão de provar sua força diante do Bahia, que também enfrenta desafios no cenário nacional, incluindo a disputa pela Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano. A partida tem tudo para ser decisiva para a equipe de Ramón Díaz, que ainda busca sua identidade sob o comando do treinador.

O Red Bull Bragantino, que viveu uma campanha abaixo das expectativas no ano passado, encara o Ceará, que vem de uma ótima fase no Campeonato Cearense. O time de Fernando Seabra tentará se reafirmar e alçar voos mais altos nesta edição do Campeonato Brasileiro.

Por fim, o Santos, que retorna à elite do futebol nacional, aposta suas fichas no trabalho do técnico Pedro Caixinha, com a grande expectativa em torno do craque Neymar, que se encontra em fase final de recuperação de uma lesão muscular e pode voltar aos gramados em breve. O desafio do time alvinegro será diante do Vasco, que vive um momento de crise financeira e que tenta crescer sob o comando de Fábio Carille, buscando estabilidade e um futebol mais competitivo.

Serão 38 rodadas entre sábado e 21 de dezembro, com Palmeiras e Flamengo aparecendo um pouco à frente dos demais concorrentes, mas com elencos fortes, como de Internacional, Botafogo, Corinthians, São Paulo, Atlético-MG, Cruzeiro e Santos querendo surpreender, além dos clubes do Nordeste cada vez mais chegando forte.