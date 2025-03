Seleção busca empate com Uruguai na estreia do Sul-Americano sub-17

Nesta sexta-feira, pela primeira rodada do grupo B do Sul-Americano sub-17, o Brasil duelou com o Uruguai no Estádio Olímpico Jaime Morón León, na Colômbia, e empatou por 1 a 1. Nicolás Ezequiel abriu o placar, enquanto o brasileiro Ruan Pablo deixou tudo igual.

Com a igualdade no marcador, ambas as equipes somaram um ponto. A Venezuela é a dona da ponta, com três somados, já que bateu a Bolívia. O Equador é a única das cinco seleções que ainda não entrou em campo.

O Brasil retorna aos gramados contra a Bolívia, neste domingo, pela segunda rodada do Sul-Americano. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Jaime Morón León. No mesmo dia, local e rodada, o Uruguai duela com o Equador. O jogo está marcado para as 21h.

Os gols

O placar foi aberto aos 47 minutos do primeiro tempo, com o uruguaio Nicolás Ezequiel. O atleta invadiu a área, cortou o defensor brasileiro e mandou o chute para anotar um bonito gol.

O Brasil reagiu aos dez minutos do segundo tempo, com Ruan Pablo, que aproveitou o rebote e não perdoou.