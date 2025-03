Boxe reformula estrutura após 'fracasso' e terá técnico cubano para LA-2028

O boxe brasileiro passou por mudanças na estrutura para o ciclo para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028, e terá o cubano Juan Francisco Paco Garcia como técnico principal. Ele já foi treinador da seleção brasileira em Atlanta-1996 e Atenas-2004, e está radicado no Brasil há 27 anos.

Mateus Alves, 'head coach' nos últimos 15 anos, passa a ser coordenador técnico da equipe permanente. A reestruturação acontece após o resultado do boxe em Paris-2024, quando o país conquistou apenas um bronze, com Bia Ferreira, desempenho considerado "um fracasso" por Mateus.

O Paco é um técnico super renomado, conceituado. O mundo do boxe aceitou de braços abertos essa escolha da confederação, fomos muito elogiados pela estrutura que criamos. É um técnico com muita experiência, e a estrutura que ele vai encontrar hoje é muito diferente do que ele teve em 96 e 2004. Achamos que ele vai ter sucesso.

Mateus Alves

Mateus Alves participou do CBC & Clubes Expo, que aconteceu em Campinas, entre os dias 11 e 15 de março. Ele ministrou a palestra "Federação Paulista de Boxe - Ciclo olímpico vencedor no boxe: A relação entre treinadores, clubes e esporte de alto rendimento".

As alterações na Confederação Brasileira de Boxe atingiram diversas áreas, de atletas à comissão técnica. Permaneceram do ciclo anterior um auxiliar, um fisioterapeuta, uma médica e uma nutricionista. Mateus, porém, conta que a mudança de cargo dele foi uma decisão pessoal.

Eu já tinha avisado à equipe que eu sairia do 'head coach' com a medalha ou sem a medalha. Isso já estava na minha mente. Não tenho mais condições emocionais de ter outro ciclo no corner, nem vida pessoal para isso. Para ganhar uma medalha olímpica, tem de esquecer a sua família. Tenho três filhas e já estava decidido que eu ia ficar mais em casa.

Ao falar sobre Paris-2024, o agora coordenador técnico avalia que o ciclo foi "um sucesso", mas os Jogos, não. Na caminhada até o torneio na capital francesa, o Brasil teve 12 pódios no Pan-Americano de Santiago-2023 e sete no Mundial, por exemplo.

A queda de rendimento nas Olimpíadas teve diversos fatores, na avaliação de Mateus, que revela "problemas internos sérios de relacionamento".

"Houve um excesso de mídia, patrocínio, dois, três meses antes, e os atletas não souberam lidar, perderam o foco e, principalmente, problemas internos sérios de relacionamento que tivemos na equipe, de quase briga física. Isso faz com que um grupo fique desunido, e aconteceu. Conseguimos entender, fizemos as mudanças, trocamos muitos nomes e estamos com gente nova. Uma mudança radical".

Ele lembrou também a tentativa de golpe na CBBoxe, que ocorreu durante o Pan de Santiago. À época, uma assembleia foi convocada para o terceiro dia de combates no Pan, para discutir "a destituição imediata" do presidente Marcos Brito. "Eu me envolvi diretamente nisso após o Pan. Foram de três a quatro meses de desgaste emocional e coisas que não eram referentes ao treinamento com a equipe".

A questão foi contornada e Marcos Brito encabeça chapa única em eleição presidencial que ocorre hoje.

Um bom desempenho em Los Angeles, após o que aconteceu em Paris, virou "questão pessoal" para Mateus. "É uma raiva interna monstruosa que vocês não podem imaginar o quanto. Sou uma pessoa obcecada com o resultado. São 15 anos na confederação, é uma vida dedicada a isso".

É o meu quinto ciclo olímpico, já tive vários cargos na entidade. E, agora, é um novo. Conversei com a diretoria do COB [Comitê Olímpico do Brasil]: fizemos um ciclo de Paris muito forte em todas as curvas e, onde tinha de estar forte, caímos. Quero tentar uma curva um pouco mais homogênea. Não precisa ser a maior campanha da história no Mundial, a maior campanha da história do Sul-Americano. Podem ser boas campanhas nesses eventos e fechar com a cereja do bolo [em Los Angeles].

Após polêmicas com a IBA (Associação Internacional de Boxe), que esteve envolvida em casos de corrupção, o Comitê Olímpico Internacional (COI) concedeu reconhecimento provisório à World Boxing e recomendou a inclusão da modalidade no programa dos próximos Jogos Olímpicos.

Em março, o Brasil vai sediar a primeira etapa da World Boxing Cup, em Foz do Iguaçu. Depois, a equipe terá pela frente ainda as etapas do Cazaquistão e Índia. O Campeonato Mundial acontece em setembro, em Liverpool, na Inglaterra.

Abner Teixeira e Wanderley "Holyfield" Pereira vão ter, nos próximos anos, uma carreira híbrida. Ou seja, vão se dividir entre o boxe olímpico e o profissional. "Eles vão fazer como a Bia [Ferreira], lutar com promotores profissionais junto à equipe olímpica. Porém, quem controla o calendário somos nós [CBBoxe]. A carreira híbrida só é permitida quando é feita com a confederação. Quem planifica o calendário de luta sou eu, e não a promotora. Só liberamos nas datas que sugerimos, senão não é liberado", avisa Mateus.