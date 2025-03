Botafogo marcou primeiro gol diante do Palmeiras nos últimos 7 jogos

O campeão e o vice do ano passado vão se encontrar na rodada de abertura do Brasileirão 2025. Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste domingo, às 16 horas, no Allianz Parque, para reforçar a recente rivalidade, com os cariocas crescendo de nível no ano passado.

Confira as curiosidades do confronto (Fonte: SofaScore)

Escrita importante

Nos últimos 7 confrontos, o Botafogo saiu em vantagem no placar contra o Palmeiras. Isso não significa que venceu todas essas partidas ? foram 4 vitórias, 1 empate e 2 viradas palmeirenses.

Em compensação

A temporada 2025 não traz bons resultados para o Botafogo. O time perdeu a Supercopa Rei e a Recopa Sul-Americana, com um sistema defensivo que deixa dúvidas ao torcedor. Aliás, o time sofreu gols nos últimos 7 jogos.

Domínio botafoguense

O Botafogo ostenta uma invencibilidade de 4 partidas diante do Palmeiras. A sequência tem 3 vitórias dos cariocas e 1 empate.

Promessa de gols

Os duelos mais recentes entre Botafogo e Palmeiras apresentam intensa emoção. Em 4 das últimas 5 partidas, as duas equipes balançaram as redes.