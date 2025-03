Meia vê seleção virar reflexo do que vive há mais de um ano no São Paulo

O meio-campista Damián Bobadilla passa na seleção paraguaia por uma situação parecida com a que enfrenta no São Paulo: ele recebe oportunidades, mas oscila e não tem vaga cativa no time titular.

Nem lá, nem cá

Bobadilla jogou só 45 minutos nos dois compromissos do Paraguai em março. Ele foi escalado como titular no primeiro duelo, contra o Chile, mas foi substituído no intervalo, não estando em campo quando sua equipe marcou o gol da vitória por 1 a 0. No jogo seguinte, não foi utilizado no empate por 2 a 2 com a Colômbia.

Representando seu país, o meia vem sendo titular jogo sim, jogo não, há três Datas Fifa. Em novembro de 2024, ele começou jogando contra a Argentina e depois nem saiu do banco contra a Bolívia. Um mês antes, esteve no onze inicial contra o Equador e, na sequência, foi utilizado apenas na reta final contra a Venezuela. Já em setembro passado, Bobadilla foi titular tanto no jogo contra o Uruguai quanto contra o Brasil.

Bobadilla, do São Paulo, no jogo contra a Ponte Preta, pelo Paulistão Imagem: Marcello Zambrana/Agif

No São Paulo, o meia de 23 anos foi utilizado em nove dos 14 compromissos do clube no ano, mas esteve entre os titulares apenas três vezes —sendo duas em jogos em que o Tricolor foi a campo com uma escalação alternativa. Nos demais confrontos, saiu do banco de reservas.

Bobadilla não ganhou muito espaço após a lesão de Pablo Maia. Ele foi o escolhido de Zubeldía para substituir o camisa 29 no jogo em que o Cria de Cotia se lesionou, contra o São Bernardo, mas depois não foi titular nos dois compromissos seguintes, incluindo a semifinal contra o Palmeiras.

Bobadilla comemora gol marcado pelo São Paulo contra o Nacional, pela Libertadores Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Contratado no início de 2024, o camisa 21 perdeu protagonismo no time em comparação ao ano passado. O meio-campista disputou 35 partidas, foi titular em 28 delas e marcou três gols logo em sua primeira temporada no time. Ele teve mais espaço enquanto Pablo Maia e Alisson estavam lesionados. Até o momento, ele tem uma assistência em 2025.

Além disso, a tendência neste momento é Bobadilla ficar mais atrás na fila com o retorno de Luiz Gustavo. O experiente volante está totalmente recuperado de lesão, treinou com os companheiros durante toda a Data Fifa e estará à disposição para a estreia deste sábado do São Paulo no Brasileirão, contra o Sport, no Morumbis.