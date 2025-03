Barreal agrada Caixinha em intertemporada e pode pintar como substituto de Neymar no Santos

Anunciado no começo de fevereiro, Álvaro Barreal ainda teve pouco tempo para mostrar o seu futebol no Santos. O meio-campista disputou apenas duas partidas com a camisa alvinegra, mas aproveitou bem a intertemporada.

O Peixe foi eliminado do Campeonato Paulista no dia 9 de março e, desde então, não entrou mais em campo. Neste período, o elenco ficou apenas treinando no CT Rei Pelé e disputou um amistoso contra o Coritiba, em Curitiba (PR).

Neymar foi ausência nas atividades por conta de um edema na coxa esquerda. Assim, Caixinha precisou testar outros atletas na função do camisa 10. E quem foi bem no setor foi Barreal.

O argentino se destaca pela polivalência, especialmente pelo lado esquerdo do campo. Ele pode ser lateral, meia ou ponta. Na avaliação de Caixinha, o jogador de 24 anos tem qualidade com a bola e um bom chute de média distância.

Neymar não estará à disposição para a partida contra o Vasco, no domingo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, Barreal surge como um dos principais candidatos para ser titular em São Januário, às 18h30 (de Brasília).

Caixinha também pode optar por Soteldo, mas o meia-atacante estava servindo a seleção venezuelana na data Fifa e ainda será avaliado para saber se vai poder jogar no Rio de Janeiro. Por fim, ainda há opção de escalar Thaciano.

O comandante terá mais duas sessões de treino antes de definir a escalação para a partida contra o Vasco.