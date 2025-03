Bahia apresenta novos uniformes para temporada 2025

O Bahia apresentou os uniformes para a temporada 2025, confeccionados pela Puma. A campanha de marketing do clube, intitulada "Bahia de Todas as Artes" e baseada na rica cultura baiana, conduz o primeiro ano da parceria entre o clube e a marca esportiva global. A estreia oficial do uniforme pela equipe masculina profissional acontece no jogo contra o Corinthians neste domingo, válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Mas já neste sábado, a equipe sub-20 joga no Campeonato Baiano, contra a Jacuipense, utilizando os novos uniformes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Bahia (@ecbahia)

O evento de lançamento aconteceu na noite desta sexta-feira, em Salvador, e contou com as presenças do CEO do Bahia SAF, Raul Aguirre, do CEO da PUMA Brasil, Charlie Gagliardi, diretores das duas organizações, além de atletas da equipe masculina, feminina e das divisões de base do Esquadrão de Aço. No evento, torcedores que compraram ingressos foram os primeiros a vestir os novos mantos.

Uniformes celebram a Bahia

A campanha para apresentar os novos uniformes do Bahia para a temporada 2025 é uma homenagem à Bahia como um estado matriarcal, reconhecido internacionalmente por sua tradição e significados. Conhecido como a "Terra Mãe do Brasil", por ter sido o local de início da nação brasileira, o estado da Bahia possui uma representatividade muito forte de figuras femininas, seja no contexto histórico através de grandes movimentos sociais e batalhas, como por meio da cultura, música e dança.

A inscrição "Bahia: Terra Mãe", estará na parte posterior da camisa de casa, próximo à gola. O uniforme que tem como tema "A Força das Baianas" é inspirado diretamente nas baianas, guardiãs de tradições e significados, elo direto entre heranças africanas e as manifestações culturais contemporâneas. O uniforme é predominantemente branco, com detalhes em azul e estampa na parte frontal inspirada nas rendas dos trajes utilizados pelas baianas.

O uniforme secundário, usado fora de casa, por sua vez, é o tradicional tricolor, com elementos que oferecem uma pitada de inovação. As listras da camisa foram retrabalhadas, com a azul e a vermelha mais predominantes, enquanto a branca está presente em menor quantidade. A cor azul da camisa também apresenta um tom mais escuro, oferecendo ainda mais elegância para a peça. Em sua parte posterior, próximo a gola, a frase "Berço de Todas as Cores" finaliza os detalhes da nova camisa.

"A coleção 2025 marca o início de uma nova fase do Esporte Clube Bahia com a PUMA, unindo performance, tradição e identidade cultural. Com 'Bahia: Terra Mãe', trouxemos para o uniforme primário elementos visuais inspirados nos vestidos das baianas de acarajé, que representam com força e dignidade a essência da nossa terra. Já a camisa secundária, mais próxima da estética tradicional, carrega o conceito de pluralidade ao se apresentar como o 'Berço de Todas as Cores'. Essa coleção reforça nosso posicionamento como um clube que valoriza suas raízes e, ao mesmo tempo, se projeta com força no cenário nacional e internacional", aponta Rafael Soares, Diretor de Marketing e Negócios do Esporte Clube Bahia SAF.

"Desde o início de nossa parceria com o Esporte Clube Bahia, destacamos nosso compromisso em promover o esporte e elevar a paixão do torcedor. Neste primeiro lançamento, buscamos a todo momento enaltecer a rica cultura baiana e as tradições do clube, como uma forma de respeito e homenagem aos torcedores e torcedoras. Acredito que chegamos em um resultado incrível em ambos os uniformes não só pelo visual, mas também pelo propósito e valor cultural que possuem", destaca Luciana Soares, diretora de marketing da PUMA.