Avaí lança novo uniforme para a temporada após título estadual

Com o mote "Tu já nasceste campeão", o Avaí lançou oficialmente o novo uniforme oficial para a temporada 2025 após conquistar o título catarinense pela 19ª vez, na última semana. O novo Manto simboliza a confiança e raça que marcam a história do clube desde a fundação, em 1923.

Com o design tradicional listrado azul e branco, o modelo tem destaque especial para o tecido texturizado, que conta com quatro elementos: o ano de fundação, o monograma "AFC", a palavra "raça", e a ilustração do Leão, mascote que representa a identidade do time.

Ser Avaí é muito mais do que torcer. É construir memórias e passar um legado que nunca se apaga. O novo manto avaiano chegou e você já pode garantir o seu pelo site https://t.co/1X0qbFmtQC ou nesta sexta, nas lojas oficiais. #JáNascesteCampeão #VoltSport pic.twitter.com/3Z5nW2qoSr ? Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) March 27, 2025

"Sabemos que, para o clube se fortalecer, precisamos de parceiros que trabalhem em sintonia com os objetivos da instituição, como é o caso da Volt. O novo uniforme conta com detalhes que destacam aspectos da nossa identidade e está sendo lançado em um momento especial, logo depois uma conquista que foi muito importante para o clube", apontou Júlio César Heerdt, presidente do Avaí.

"É um prazer para nós lançar mais uma novidade para um clube recém-campeão como o Avaí e que conta com uma torcida tão apaixonada. Mesmo com uma parceria tão recente, já alcançamos resultados importantes e confio que teremos ainda mais sucesso no futuro. Espero que o novo manto marque uma nova era repleta de conquistas para o Leão", comentou Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.

Feito em parceria com a Volt Sport, fornecedora de materiais esportivos do clube, o modelo já está disponível na loja online do Leão e também nas lojas físicas por R$ 299,99.