Auxiliar do Corinthians diz que Garro pediu para jogar final no sacrifício

O meio-campista Rodrigo Garro comemorou o primeiro título com a camisa do Corinthians. Um dos protagonistas da conquista, confirmada no empate sem gols com o Palmeiras, na Neo Química Arena, o jogador atuou durante quase 80 minutos e ajudou o Timão a encerrar o jejum de seis anos sem ser campeão. Porém, a história poderia ser diferente.

O argentino, que desfalcou a equipe no início da temporada e foi preservado no jogo de ida da final por dores no joelho direito, voltou a sentir um incômodo no último treino do Corinthians antes da final. Segundo o auxiliar e filho de Ramón, Emiliano Díaz, Garro "não conseguia caminhar".

A comissão técnica alvinegra, então, começou a preparar o time com outras alternativas, mas foi surpreendida por uma atitude do jogador. Ele mesmo pediu para jogar no sacrifício, pois não queria ficar de fora da decisão.

"O Garro sentiu ontem, não conseguia caminhar. Preparamos outras opções. Hoje de manhã ele me mandou mensagem e disse que iria jogar, nem que fosse o último jogo de sua carreira. Como não vou colocá-lo em campo?", disse Emiliano em entrevista coletiva.

O auxiliar, apesar do esforço, admite que Garro deve intensificar o tratamento nas próximas semanas para se livrar das dores. A tendência, aliás, é que ele não seja o único preservado. Os jogadores convocados às seleções nacionais nesta última data Fifa também podem ser poupados no próximo compromisso da equipe.

"Não temos outro jeito a não ser tratar. Não é uma lesão grave, mas é uma dor muito forte. Temos que ver como ele [Garro] se sente, está fazendo de tudo. Ficou um tempo fora e não melhorou", disse Emiliano.

"Vamos ver como se recuperam. É difícil falar de quem vai jogar, mas contamos com todo o grupo. Temos que ver, para depois planificar o jogo contra o Bahia. Não queremos perder ninguém no início do Brasileirão, que é muito importante para nós", acrescentou.

Com a 31ª conquista do Paulistão, o time do Parque São Jorge abre larga vantagem como maior campeão do Estado. A equipe agora está cinco taças à frente do Palmeiras, segundo colocado da lista com 26 títulos. Santos e São Paulo vêm logo atrás, empatados com 22.

O Corinthians não tem muito tempo para festejar, uma vez que retorna a campo já neste domingo. A partir das 20h (de Brasília), o Timão mede forças com o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.