Augusto Melo participa de vídeo com "manhã feliz" dos corintianos

Augusto Melo, presidente do Corinthians, foi personagem de um vídeo bem-humorado sobre a satisfação dos corintianos depois da conquista do Paulistão 2025. O dirigente publicou o conteúdo nas redes sociais.

O vídeo, sonorizado com a música Só Felicidade, do Grupo Fundo de Quintal, tem o presidente ao lado do influenciador e humorista "Kaue do Timão". O objetivo foi mostrar como os corintianos acordaram felizes nesta quinta-feira.

Augusto e Kaue andam e dançam pelas ruas de São Paulo com um largo sorriso e faixas de campeão. O presidente também desfilou com a medalha recebida pelo título do Paulistão.

O Corinthians assegurou a conquista do Estadual após seis anos depois do empate por 0 a 0 com o Palmeiras na Neo Química Arena. O Timão tinha a vantagem da vitória por 1 a 0 no duelo de ida, no Allianz Parque.