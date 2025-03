Augusto Melo defende bônus para Memphis: 'Espero pagar muito mais'

Augusto Melo participou do programa Jogo Aberto, da Band, nesta sexta-feira (28), um dia após vencer o Campeonato Paulista contra o Palmeiras.

O presidente do Corinthians elogiou Memphis Depay e defendeu a política de pagamento de bônus para o holandês, que vai ficar com quase 95% da premiação dada ao clube pela conquista do título.

O que ele disse

Augusto Melo aproveitou para esclarecer a questão do pagamento a Memphis. De acordo com o presidente do Corinthians, o bônus é justo e proporcional à performance do jogador holandês.

A gente paga um salário mínimo para o Memphis, de acordo com nossa realidade, e o resto é por performance. Com um percentual mínimo de salário, e ele está performando. Fico feliz, espero pagar muito mais. Está tudo certo, dentro do nosso controle Augusto Melo, presidente do Corinthians, no programa Jogo Aberto

O Corinthians receberá R$ 5 milhões pelo título do Campeonato Paulista, e o contrato do holandês prevê um bônus de mais de R$ 4,7 milhões (cerca de 94,5% do valor da premiação). Quanto ao salário base no clube, considerado "baixo" por Augusto Melo, o UOL apurou que Memphis receberia cerca de R$ 3 milhões mensais, fora os bônus.

Augusto Melo credita as especulações sobre os ganhos de Memphis a um "grupo do mal" dentro do Corinthians. "É um grupo do mal que espalha informações e deturpa as situações pro torcedor entender outra coisa", justificou o presidente do Corinthians.

Tudo que a gente imaginava tem sido conquistado. Fazer um contrato deste tipo é melhor do que eu chegar e falar 'Você vai ganhar tanto'. Se ele chega aqui e não joga, não performa, eu seria obrigado a ficar pagando pelo resto da vida. Então é muita maldade o que dizem por aí Augusto Melo

O presidente do Corinthians ainda aproveitou para falar sobre a provocação de Memphis no final do clássico, quando o jogador subiu na bola próximo à bandeirinha de escanteio. "Não foi nada. Ele subiu só para dar uma olhadinha só", brincou Augusto Melo. O "drible" do jogador foi destaque até em jornal da Holanda, que classificou a atitude como uma "brincadeira infantil".

O que mais Augusto disse

'Política nojenta'. Augusto Melo aproveitou a oportunidade para detonar a antiga gestão do Corinthians e a política interna do clube. "A política do Corinthians era muito nojenta, muito suja, algumas pessoas lá dentro são pessoas que não querem ver o sucesso do Corinthians".

Chegada de novos reforços. O presidente afirma que, no momento, não pensa em contratar novos jogadores. O "maior reforço" foi manter o elenco do ano passado. "Nosso maior desafio era manter esse elenco. As pessoas que estão fora não sabem a dificuldade para manter o que a gente tem, segurar todos jogadores. Renovar com Yuri, Garro... Temos um elenco forte, fiquei satisfeito com isso".

Yuri na Europa? Augusto Melo disse que alguns atletas só saem do Timão se a multa integral do jogador sondado for paga. Yuri Alberto, por exemplo, não foi vendido porque a proposta, de acordo com o presidente, foi muito baixa. "A gente sangrou para manter tudo em ordem, porque é difícil você segurar os jogadores. O Garro, por exemplo, recebeu de seis a sete propostas e eu recusei. O Corinthians não vende mais jogador barato, vai vender com preço justo".