Augusto Melo explica contrato de Memphis e elogia Ramón e Emiliano após título do Paulista

Com um ano na cadeira de presidente do Corinthians, Augusto Melo conquistou seu primeiro título com o clube do Parque São Jorge nesta quinta-feira. O mandatário reforçou a equipe com grandes nomes no ano passado, entre eles, o holandês Memphis Depay, que possui grandes números pelo Timão.

O contrato do atacante é feito à base de metas, que tem sido alcançadas por Memphis. O presidente Augusto Melo explicou como foi feito o vínculo com o camisa dez.

"Era um atleta que recebeu propostas do mundo árabe, mas acreditou no nosso projeto, recebendo um percentual mínimo de salário. De resto, é performance e, graças a Deus, ele está performando e temos que pagar. Hoje, para você contratar um jogador como esse, que estava sem clube e só treinando, você faz um contrato com mais risco. Antes, os antigos dirigentes faziam contratos com várias coisas garantidas e o jogador não performava. Fizemos um contrato curto e baseado em performance e ele está performando", explicou Augusto, em entrevista ao programa Jogo Aberto, da Band.

Além disso, o presidente alvinegro aproveitou a oportunidade e elogiou a dupla Ramón e Emiliano Díaz, que possui uma presença importante na chegada de novos reforços.

"É uma camisa que é pesada, requer uma adaptação. Ramón e Emiliano fazem um trabalho maravilhoso, eles entendem o clube. Por isso é difícil errarmos em uma contratação. Hoje fazemos um salário com os jogadores compatíveis com a nossa instituição e o Ramón sabe disso, por isso ele anda dando 'nó tático' por aí", complementou.

Pelo Corinthians, Memphis Depay possui 30 jogos disputados, com nove gols marcados e 11 assistências.