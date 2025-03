Atlético-MG anuncia demissão de Guilherme Dalla Déa, técnico do sub-20

Nesta sexta-feira, o Atlético-MG divulgou por meio de nota a saída do treinador da equipe sub-20 Guilherme Dalla Déa do clube.

"Agradecemos pelos serviços prestados durante o exercício de suas funções e desejamos boa sorte nos próximos desafios", diz a nota.

Contratado em novembro de 2023, o treinador comandou as equipes sub-20 e sub-23 do Galo. Também esteve à frente da equipe profissional do clube mineiro nas três primeiras rodadas do Campeonato Mineiro deste ano, em que não conseguiu nenhuma vitória.

Na edição desta temporada da Copinha, o Atlético caiu na terceira fase, quando foi derrotado por 3 a 1 pelo Guarani.

Pelas categorias de base do clube, Guilherme realizou 52 partidas, obtendo 21 vitórias, 16 empates e 18 derrotas.

Com dois empates e uma derrota nas três primeiras rodadas do Brasileirão sub-20, o próximo jogo da equipe será diante do Bahia, no dia 2 de abril.