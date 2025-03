Atacante do Santos, Guilherme termina o Paulistão como artilheiro; veja números

O Campeonato Paulista chegou ao fim na última quinta-feira e, com isso, o artilheiro máximo do Estadual foi conhecido. O atacante Guilherme, do Santos, terminou como o maior goleador da competição, com 10 gols marcados em 14 partidas.

Daniel Amorim, do Velo Clube, ficou na vice-liderança da artilharia do Paulistão, com seis gols anotados. Na terceira posição, outros noves jogadores ficaram empatados com a marca de cinco gols: Tiquinho Soares (Santos), André Silva (São Paulo), Yuri Alberto e Talles Magno (Corinthians), Estêvão e Maurício (Palmeiras), Carlão (Noroeste), Sillas (Velo Clube), Fabrício Daniel (São Bernardo).

Artilheiro do Santos na temporada, Guilherme teve um grande início de ano defendendo a camisa do Peixe. O atacante foi o grande protagonista da equipe na campanha no Paulistão, apesar de não ter contribuído para gols na eliminação na semifinal.

Ao todo, Guilherme soma 12 participações em gols em 14 jogos na atual temporada (10 gols e duas assistências). De acordo com dados da plataforma Sofascore, o camisa 11 marcou um gol a cada 115 minutos e teve média de 3,6 finalizações por partida no Estadual.

JP no chute, Diógenes na reação! ?? pic.twitter.com/NZscuPmFkx ? Santos FC (@SantosFC) March 28, 2025

Ainda segundo as estatísticas, o atleta também teve 79% de acerto nos passes por jogo ao longo da competição, com uma média de 1,7 passes decisivos por partida. Ele também se destaca, no quesito defensivo, pela média de 3,8 bolas recuperadas por confronto.

Com a artilharia de Guilherme, o Santos volta a ter o maior goleador de um Paulistão depois de seis anos. A última vez que um jogador do Peixe terminou o Estadual como artilheiro foi em 2019, quando Jean Mota anotou sete gols na campanha do time santista.

Depois de um longo período sem jogos, o Santos de Guilherme passa a focar na disputa do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro Praiano visita o Vasco neste domingo, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela rodada de estreia do torneio nacional.