Árbitro cita uso de sinalizadores e arremesso de fogos de artifício na súmula de Corinthians x Palmeiras

O uso de sinalizadores e os objetos atirados no gramado da Neo Química Arena durante a final do Campeonato Paulista, entre Corinthians e Palmeiras, nesta quinta-feira, não passaram batido por Matheus Delgado Candançan. O árbitro registrou as ações da torcida do Timão na súmula da partida, que terminou com o título alvinegro.

O juiz relatou, além da utilização de sinalizadores, que torcedores do Corinthians arremessaram um chinelo e fogos de artifício em campo.

Matheus Delgado Candançan também citou o tumulto no fim do Derby, provocado por uma firula de Memphis Depay, e justificou as expulsões de José Martínez e Marcelo Lomba. O venezuelano recebeu vermelho por, segundo o árbitro, "desferir um tapa no rosto" do goleiro alviverde, que revidou com um "chute no quadril" do meio-campista.

Já o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, também foi expulso depois de protestar com os seguintes dizeres: "Vocês têm que ver direito, é tudo contra nós. Isso é um absurdo. Tais a roubar".

Apoiado pela vantagem construída no jogo de ida, o Corinthians segurou um empate sem gols com o rival e levantou a tala do Paulistão pela 31ª vez, encerrando um jejum de seis anos sem ser campeão e impedindo o tetra do Verdão.

Com a 31ª conquista, o time do Parque São Jorge abre larga vantagem como maior campeão do Estado. A equipe agora está cinco taças à frente do Palmeiras, segundo colocado da lista com 26 títulos. Santos e São Paulo vêm logo atrás, empatados com 22.

O Corinthians não tem muito tempo para festejar, uma vez que retorna a campo já neste domingo. A partir das 20h (de Brasília), o Timão mede forças com o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Do outro lado, o Palmeiras recolhe os cacos e se prepara para a estreia na Série A do Brasileirão. O Verdão inicia sua trajetória na competição diante do Botafogo, também no domingo, às 16h, no Allianz Parque.