Alex Poatan sugere mudança nas regras após derrota para Ankalaev no UFC 313

Momentos após ouvir o veredito dos juízes no UFC 313, ainda no octógono, Alex Pereira questionou a efetividade de Magomed Ankalaev no jogo de pressão. Mesmo de costas para a grade em boa parte das interações no clinch, posição considerada de desvantagem no MMA, o brasileiro alegou que causou mais danos em seu adversário. Semanas após o combate, 'Poatan' voltou a tocar no assunto e foi além, sugerindo, inclusive, mudanças nas regras da modalidade.

Em recente participação no programa 'The Ariel Helwani Show', o agora ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) mostrou sua insatisfação com os atuais critérios de pontuação. Em seu entendimento, para manter um rival pressionado com as costas na grade, um atleta tem que, no mínimo, oferecer perigo com uma postura agressiva. No duelo contra Ankalaev, Poatan questionou a efetividade do russo, que usou a tática para, ao seu ver, assegurar o resultado positivo.

Não à toa, o confronto entre Alex e Ankalaev - extremamente aguardado - foi considerado morno por boa parte dos fãs de MMA, com raros momentos mais incisivos. Uma possível solução para a reclamação de Poatan seria uma postura mais enérgica dos árbitros centrais para, com mais frequência, separar os competidores da posição de clinch na grade em caso de falta de efetividade.

"Eu acho que deveria mudar isso, essas regras. Se a pessoa coloca outra pessoa na grade, ela tem que estar ali machucando e mostrar (efetividade). Mas ele (Ankalaev) não fez nada. Às vezes até a organização não gosta desse estilo de luta, e criticam. Então acho que deveria mudar para eles (wrestlers) treinarem para tentar colocar na grade e, ao mesmo tempo, estar machucando. Tem que ser efetivo", opinou Alex Pereira.

Aldo provou do mesmo veneno

Não é a primeira vez que esse tipo de debate vem à tona. Recentemente, outra grande estrela do MMA nacional provou do mesmo 'veneno'. Nas últimas duas rodadas, José Aldo teve seu jogo de trocação 'anulado' por Merab Dvalishvili e Mario Bautista, respectivamente. A postura do último adversário, especificamente, gerou ainda mais polêmica. Afinal de contas, na opinião dos fãs e de figuras como Dana White e Conor McGregor, o americano sequer tentava colocar o 'Rei do Rio' para o solo, e estava de olho apenas em esfriar o combate e vencer por pontos.

