Abel parabeniza Corinthians por título Paulista e avalia vice do Palmeiras: "Não vamos ganhar sempre"

O Palmeiras viu o sonho do tetracampeonato do Paulista acabar nesta quinta-feira. O Verdão empatou sem gols com o Corinthians, em jogo de volta, na Neo Química Arena, e viu o rival levantar a taça no placar agregado. O Timão havia vencido a primeira partida, no Allianz, por 1 a 0.

Em uma entrevista coletiva curta, o técnico Abel Ferreira parabenizou o rival e avaliou o vice do Alviverde, que disputou, neste ano, sua sexta final de Estadual consecutiva. Além disso, relembrou a campanha da primeira fase em que o clube oscilou e precisou suar até a última rodada para avançar ao mata-mata.

"Alguns diziam que íamos estar um mês a ver essa final em casa. Viemos disputar e a final foi perdida no nosso jogo que disputamos em casa em função do que foram os 90 minutos de lá e de cá. Perdemos essa eliminatória em casa. Foi o que foi e parabéns ao Corinthians", disse.

"Acho que podíamos ter feito um jogo mais dinâmico, principalmente na primeira parte, mas parabéns ao Corinthians. Fizemos o que pensamos na segundo parte. Não fomos muito criativos na primeira. Vamos continuar, perdemos uma final, mas para perder é preciso castar. Cada um valoriza as coisas do jeito que quiser. Sei onde estou, clube que estou e país que estou. Dar os parabéns ao Corinthians e seguimos para a próxima", seguiu.

Perguntado sobre o que faltou para o Palmeiras sair com a vitória e o título, Abel foi breve. No segundo tempo, Raphael Veiga teve a chance de empatar no agregado, mas desperdiçou a penalidade marcada por Matheus Candançan.

"Faltou fazer mais gol que nosso adversário", respondeu. "Voltamos a uma final. Disputamos mais uma final. O que está acontecendo é que o Palmeiras está se reforçando e os adversários também. Já falei várias vezes que não vamos ganhar sempre. Mas vamos lutar para ganhar, como hoje. Infelizmente hoje não fomos tão felizes, mas o futebol é isso e seguimos", avaliou o treinador.

O Palmeiras agora se prepara para estrear no Campeonato Brasileiro, neste domingo, contra o Botafogo. O duelo está marcado para acontecer às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque.