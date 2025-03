Yuri Alberto tenta manter boa fase contra o Palmeiras para levantar primeiro título pelo Corinthians

O atacante Yuri Alberto vive sua quarta temporada pelo Corinthians, mas ainda não conquistou nenhum título pelo clube. Nesta quinta-feira, o jogador tenta manter a boa fase recente contra o Palmeiras para erguer um troféu pela primeira vez com a camisa alvinegra.

O camisa 9 foi decisivo nos três últimos clássicos diante do arquirrival. Ele balançou as redes em todos estes jogos e não foi derrotado em nenhum.

Yuri Alberto marcou o segundo gol do Timão na vitória por 2 a 0, no Brasileirão do ano passado, foi responsável pelo único tento da equipe no empate por 1 a 1, na primeira fase do Campeonato Paulista deste ano, e fez o gol do triunfo na partida de ida da final, no Allianz Parque.

Contratado pelo Corinthians em junho de 2022, o centroavante possui 165 jogos disputados pelo clube. Foram 64 gols marcados e 16 assistências neste período.

O jogador teve que aprender a lidar com críticas ao longo de sua estadia no Parque São Jorge. Alvo de desconfiança da torcida nos últimos anos, ele conseguiu superar os questionamentos e tornou-se protagonista da equipe desde o segundo semestre de 2024. E a boa fase de mantém até os dias atuais. Já são sete bolas na rede em 17 partidas nesta temporada.

O Derby decisivo está agendado para esta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão busca não só encerrar o jejum de seis anos sem título, mas também evitar o tetra do rival.

O Corinthians defende a vantagem de 1 a 0 construída no jogo de ida da final. A equipe, portanto, precisa somente de um empate para ser campeã. Uma derrota por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis, enquanto um revés por dois ou mais gols dá o troféu ao Palmeiras.