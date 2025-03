Yuri e Roque miram gol para a eternidade, mas por motivos diferentes

Corinthians e Palmeiras decidem o título do Campeonato Paulista nesta quinta-feira, e o clássico pode eternizar um dos camisas 9. Do lado alvinegro, Yuri Alberto pode enfim soltar o grito de campeão e transformar o rival em sua maior vítima. Já Vitor Roque pode desencantar pelo alviverde justamente em uma final.

Carrasco do Palmeiras?

Yuri Alberto marcou no jogo de ida, no Allianz Parque, e pode transformar o Palmeiras em sua maior vítima. O atacante tem quatro gols em nove Dérbis e precisa de duas bolas na rede para colocar o rival no topo do ranking de gols marcados em clássicos paulistas.

Desempenho em clássicos

Palmeiras: nove jogos e quatro gols marcados

nove jogos e quatro gols marcados Santos: sete jogos e cinco gols marcados

sete jogos e cinco gols marcados São Paulo: nove jogos e dois gols marcados

O camisa 9 ainda pode balançar a rede contra o time de Abel Ferreira pela quarta vez seguida. Yuri marcou nos dois confrontos deste ano — um pela final e outro pela fase de grupos — e também pelo Brasileirão de 2024. Curiosamente, o Corinthians não perdeu em nenhuma dessas partidas, com duas vitórias e um empate.

O centroavante tem a chance de levantar seu primeiro título pelo Corinthians. Yuri Alberto está no time de Parque São Jorge desde o meio de 2022, mas ainda não foi campeão. A melhor oportunidade foi na Copa do Brasil de 2023, quando o Alvinegro chegou à final, mas amargou o vice contra o Flamengo.

O Corinthians precisa de um empate para ficar com a taça e, de quebra, impedir o tetra consecutivo do rival. A partida desta quinta-feira será às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Para desencantar

Do outro lado, Vitor Roque busca seu primeiro gol pelo Palmeiras, que pode justamente render o título. O camisa 9 fará apenas sua terceira partida pelo novo clube e pode entrar para a história caso comande a virada na Neo Química Arena.

Mesmo sem marcar, o centroavante contribuiu para a classificação alviverde para a final estadual. Em sua estreia, Roque sofreu o polêmico pênalti na vitória por 1 a 0 contra o São Paulo, pela semifinal.

Vitor Roque assumiu o centro do ataque alviverde assim que chegou, "barrando" Flaco López. O argentino oscilou no decorrer do Estadual e perdeu espaço após a contratação do ex-Betis. Mesmo assim, tem quatro gols e três assistências na temporada.

A longa espera pelo "nove de peso" e o alto valor investido ligam holofotes sobre Roque na final. O Palmeiras desembolsou 25,5 milhões de euros (R$ 155 milhões) pelo centroavante, além de 5 milhões de euros (R$ 30 milhões) em bônus.

O Palmeiras precisa de uma vitória por dois gols de saldo para ser o primeiro tetracampeão da história do Paulistão (organizado pela FPF). Em caso de triunfo alviverde por um tento de diferença, a disputa irá para os pênaltis.