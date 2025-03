Volkanovski minimiza chances de Diego Lopes no UFC 314: "Só o Makhachev"

Ex-campeão peso-pena (66 kg) do Ultimate, Alexander Volkanovski terá a oportunidade de recuperar o cinturão da categoria no próximo dia 12 de abril, na luta principal do UFC 314, em Miami (EUA). Para retomar o controle da divisão, o australiano precisará superar o brasileiro Diego Lopes, que chega embalado por uma sequência de cinco vitórias na liga - nada que assuste 'The Great', como o veterano é conhecido.

Em recente entrevista à 'Main Event TV', Volkanovski minimizou as chances do rival brasileiro na disputa do UFC 314, e foi além. Na opinião do australiano, o único adversário capaz de colocá-lo em dificuldade durante um confronto é o russo Islam Makhachev, atual campeão dos pesos-leves (70 kg) e responsável por duas das quatro derrotas de 'The Great' na carreira.

"Eu não acredito que alguém possa me vencer. A única pessoa que eu vejo me dando uma luta dura por cinco rounds é Islam Makhachev. Todo o resto só tem uma chance de nocaute. E eu realmente acredito nisso, essa é a confiança que eu tenho em mim mesmo. Ninguém pode me vencer, eles podem me pegar (nocautear com um golpe). Então, eu acho que ele (Diego Lopes) precisa ser descuidado para me vencer. Se ele tentar fazer a luta perfeita, não vai funcionar. Ele precisa tentar ser ousado para me pegar, essa é a melhor chance dele", analisou Volkanovski.

Troca de guarda?

Mais do que apontar o novo campeão peso-pena do Ultimate, o duelo entre Alexander Volkanovski e Diego Lopes pode marcar uma troca de guarda na divisão. O veterano australiano reinou absoluto na categoria entre 2019 e 2024, mas foi destronado por Ilia Topuria há alguns meses. Já o brasileiro, que faz parte da organização há pouco mais de um ano, teve uma ascensão meteórica rumo ao 'title shot' e representa a nova geração. No dia 12 de abril, os dois medirão forças para ver quem será o novo dono do cinturão até 66 kg, que foi deixado vago pelo georgiano naturalizado espanhol.

