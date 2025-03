Vojvoda admite fase ruim do Fortaleza após nova derrota

Sensação dos últimos anos no futebol brasileiro, o Fortaleza amargou um inesperado momento ruim no começo da temporada 2025. O time perdeu o título cearense para o rival Ceará e avançou somente em quarto lugar em seu grupo para disputar as quartas de final da Copa do Nordeste.

Perto do início do Brasileirão 2025 e da fase de grupos da Libertadores da América, o Fortaleza soma quatro partidas sem vitória, em uma sequência de três derrotas e um empate. O técnico Juan Pablo Vojvoda reconhece o desempenho negativo da equipe.

"Estamos em uma fase ruim", admitiu o treinador argentino, após o revés da equipe contra o CRB pela Copa do Nordeste. "Estamos em um momento difícil e precisamos reagir", completou.

O conjunto foi a grande virtude do Fortaleza nos últimos anos, virtude que desapareceu em 2025. Vojvoda cita os problemas encontrados neste ano, sobretudo com lesões, para justificar a queda de desempenho. As mudanças na escalação têm sido constantes, algo que o treinador pretende mudar.

"Sei que a minha obrigação é encontrar uma formação base para a equipe. Essa é a minha função", explicou Vojvoda.

O Fortaleza volta a campo no sábado, na estreia do Brasileirão contra o Fluminense, no estádio Castelão. Pela Libertadores da América, o Leão do Pici enfrenta o Racing na terça-feira, também na capital cearense.