Vitor Roque vê decisão em aberto e sonha com título paulista pelo Palmeiras

O Palmeiras irá em busca do tetracampeonato Paulista nesta quinta-feira (27). A equipe enfrenta o Corinthians, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. Recém-chegado ao Verdão, o atacante Vitor Roque vê a decisão em aberto.

"Com certeza, estamos preparados. Estamos treinando firme e duro para fazer o melhor e, se Deus quiser, conquistar esse título. No jogo passado, foi uma pena não ter saído com a vitória, mas está tudo em aberto para irmos lá na casa deles", afirmou.

Para ser campeão no tempo normal, o Palmeiras precisa de uma vitória por dois gols de diferença. Em caso de triunfo simples e consequente empate no placar agregado, a decisão irá para os pênaltis.

NÓS ESTAREMOS JUNTOS DE ALMA E CORAÇÃO PELO TETRACAMPEONATO PAULISTA! HOJE É DIA DE DECISÃO! HOJE É DIA DE PALMEIRAS! 💚 pic.twitter.com/XtcfHSwp6R -- SE Palmeiras (@Palmeiras) March 27, 2025

Vitor Roque fez sua estreia logo na partida contra o São Paulo, pela semifinal do Paulista, e sofreu o pênalti convertido por Raphael Veiga no Allianz Parque. Diante do Corinthians, seguiu entre os titulares.

"Estou muito feliz de estar aqui. Desde a minha chegada, foram jogos importantes, decisivos. Agora, estamos indo para o terceiro jogo decisivo, que é a final, e espero ajudar meus companheiros para conquistar esse título", declarou.