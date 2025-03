Vini Jr, Mbappé e mais 2 jogadores do Real estão na mira da Uefa por 'conduta indecente'

Quatro jogadores do Real Madrid, incluindo Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, estão sendo investigados por suposta "conduta indecente" durante a partida da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, pela Uefa. A entidade vai analisar a comemoração dos dois astros do time espanhol na comemoração da classificação para as quartas de final do torneio europeu. Além da dupla de atacantes, o zagueiro Rüdiger e o meio-campista Ceballos também estão na mira.

A Uefa disse que nomeou um inspetor disciplinar para estudar as alegações não especificadas no jogo das oitavas de final, que foi disputado no dia 12 de março. Clipes de vídeo que circulam nas redes sociais mostram Mbappé segurando a virilha durante comemorações em campo pela vitória do clube merengue na disputa de pênaltis.

De acordo com o jornal espanhol "Marca" Rüdiger chamou a atenção pelo gesto de colocar a mão no pescoço. Já no caso de Vini Jr, a denúncia gira em torno do seu confronto com a torcida do Atlético de Madrid antes e depois do duelo. O atleta sempre é alvo de manifestações de cunho racista por parte dos torcedores adversários

Qualquer proibição imposta forçaria o jogador a perder o compromisso do Real Madrid contra o Arsenal, agendado para o dia 8 de abril, pela primeira partida das quartas de final do mais nobre torneio europeu de clubes. O gigante espanhol avançou após a disputa por pênaltis e Rüdiger marcou o tiro decisivo. O defensor liderou os companheiros em uma corrida dançante pelo campo do rival.

Em um caso semelhante processado pela Uefa na Eurocopa do ano passado, o jogador Jude Bellingham foi suspenso por uma partida por um período probatório de um ano. O meio-campista marcou um gol nos acréscimos para a Inglaterra empatar o confronto das oitavas de final contra a Eslováquia quando gesticulou com a mão em direção à virilha. A Inglaterra venceu o duelo por 2 a 1 na prorrogação.