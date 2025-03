Veja cinco motivos para acreditar na virada e no título do Palmeiras contra o Corinthians

O Palmeiras visita o Corinthians nesta quinta-feira, pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista, em busca de um inédito tetracampeonato Estadual. Para isso, o Verdão precisa reverter o placar da derrota por 1 a 0, no jogo de ida. A bola vai rolar a partir das 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. Confira cinco motivos para acreditar no título do Alviverde.

Viradas em finais

Atual tricampeão Paulista, o Palmeiras perdeu o jogo na ida nas últimas três finais e buscou a virada no segundo jogo. Em 2022, o Verdão perdeu para o São Paulo por 3 a 1, no Morumbis, e goleou por 4 a 0, no Allianz Parque. No ano seguinte, a equipe do técnico Abel Ferreira foi surpreendida pelo Água Santa por 2 a 1, na Arena Barueri, e repetiu a goleada por 4 a 0, no Allianz Parque, para conquistar o bicampeonato.

Por fim, em 2024, o Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0, na Vila Belmiro. Na volta, no Allianz Parque, o Palmeiras bateu o Peixe por 2 a 0 e foi campeão mais uma vez. Nesta edição, depois de perder para o Corinthians por 1 a 0, o Alviverde vai precisar vencer na Neo Química Arena por dois gols de diferença para garantir o tetracampeonato Estadual.

Busca pelo tetracampeonato

O Palmeiras busca entrar na história do Campeonato Paulista nesta quinta-feira. O Verdão pode se tornar a primeira equipe a vencer quatro títulos seguidos na era moderna da competição. Entre os anos de 1916 e 1919, o Club Athletico Paulistano foi tetracampeão Estadual, quando o futebol ainda era amador no estado de São Paulo.

De quebra, o Palmeiras pode garantir sua maior sequência de títulos Estaduais. Além do atual tricampeonato (2022, 2023 e 2024), o Verdão também venceu três títulos seguidos nos anos de 1932, 1933 e 1934, ainda sob o nome de Palestra Itália.

Retrospecto favorável contra o rival em decisões

Adversário na decisão, o Palmeiras defende um retrospecto positivo contra o Corinthians em finais de Campeonato Paulista. Em 2025, é a oitava vez que as duas equipes decidem o Estadual. O Verdão foi campeão em cima do rival em quatro oportunidades (1936, 1974, 1993 e 2020), contra três do Timão (1995, 1999 e 2018).

Além disso, o Alviverde bateu seu maior rival para conquistar um Torneio Paulista Extra (1938), dois Torneios Rio-São Paulo (1951 e 1993) e um Campeonato Brasileiro (1994).

Vitórias na Neo Química Arena

Inaugurado em 2014, o Palmeiras já venceu o Corinthians na Neo Química em seis oportunidades. Dessas vitórias, quatro foram por dois gols de diferença, placar que o Verdão precisa para ser campeão nesta quinta-feira.

Em 2015, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras bateu o Timão por 2 a 0 e conquistou sua primeira vitória na casa do rival. No ano seguinte, pela 26ª rodada do Brasileirão, o Verdão repetiu o mesmo placar na Neo Química Arena.

Pela nona rodada da competição, em 2020, mais uma vez o Palmeiras bateu o rival em Itaquera por 2 a 0. A última vitória do Alviverde sobre o Corinthians por dois gols de diferença na Neo Química aconteceu pela semifinal do Campeonato Paulista de 2021, quando o Palmeiras venceu mais uma vez por 2 a 0.

Abel Ferreira no Derby

Desde novembro de 2020 no comando técnico do Palmeiras, o português Abel Ferreira já disputou 16 Derbys, com sete vitórias, seis empates e três derrotas, com 56,25% de aproveitamento sobre o Corinthians.

O treinador também pode vencer seu primeiro título sobre o maior rival do Palmeiras. Abel Ferreira já levantou taças contra o São Paulo (Campeonato Paulista 2022) e Santos (Copa Libertadores 2020 e Campeonato Paulista 2024).