Veja as alternativas de Caixinha para possível ausência de Neymar na estreia do Santos no Brasileirão

Neymar deve ser desfalque no Santos para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Vasco. O meia-atacante não está treinando com o elenco por conta de um edema na coxa esquerda. Com isso, o técnico Pedro Caixinha busca alternativas nos treinos.

A primeira opção é Thaciano. O meio-campista foi o escolhido para entrar na vaga do camisa 10 na derrota de 2 a 1 para o Corinthians, pela semifinal do Campeonato Paulista. O ex-jogador do Bahia se destaca justamente por conta da polivalência e pode atuar na função do astro.

Thaciano é bem-visto por Caixinha, mas ainda sofre certa desconfiança por parte dos torcedores alvinegros. Até o momento, ele tem 11 partidas pela equipe e dois gols marcados.

Outra alternativa é Benjamín Rollheiser. Recém-contratado, o argentino gosta de jogar mais aberto, especialmente pela direita, porém também pode atuar como armador. O jogador de 25 anos chegou com boas expectativas e entrou em campo apenas duas vezes até o momento.

Outro que foi contratado recentemente e pode ser aproveitado no setor é Álvaro Barreal. O argentino, contudo, jogou centralizado poucas vezes na carreira. O meia costuma explorar bastante o lado esquerdo do campo. No amistoso contra o Coritiba, aliás, ele foi escalado como lateral esquerdo.

Por fim, ainda há Yeferson Soteldo. O venezuelano já foi usado algumas vezes como 'camisa 10' no Santos, mas costuma render mais pelas beiradas.

Caixinha ainda tem mais três sessões de treinos antes da estreia no Campeonato Brasileiro. Até lá, Neymar seguirá em tratamento para tentar se recuperar do edema na coxa esquerda, mas deve ser vetado do embate com o Vasco.

A partida contra os cariocas está marcada para domingo, às 18h30 (de Brasília), pela primeira rodada da competição, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).