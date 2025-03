Vasco divulga parcial de 15 mil ingressos vendidos para estreia no Brasileiro contra o Santos

15 mil torcedores vascaínos já estão garantidos para acompanhar a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, diante do Santos. O duelo acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.

Por enquanto, apenas sócios torcedores do Vasco puderam garantir seu ingresso para a partida. A venda para o público geral começa nesta sexta-feira, às 10 horas. Existem três caminhos diferentes para realizar a compra. Para Sócios Gigante, é através do site sociogigante.com/ingressos e para Sócio Estatutário é sociovasco.com.br.

Por fim, para o público geral, o caminho é no site vasco.eleventickets.com.

Os valores dos ingressos variam entre R$ 180,00 (Setor social) e R$120,00 (Arquibancada e visitante). Para o Setor VIP, o valor é R$ 150,00.

Somos 1??5??.0??0??0?? para o jogo de domingo! Seja Sócio Gigante e garanta seu ingresso ?? #SejaUmGigante

? Dikran Sahagian | #VascoDaGama pic.twitter.com/pww1Ju4HU8 ? Sócio Gigante (@sociogigante) March 27, 2025

Nesta quarta-feira, o Vasco anunciou um novo procedimento de acesso a São Januário, para cumprir as normas operacionais da Conmebol para jogos da Copa Sul-Americana e com o objetivo de combater a ação de cambistas no entorno do Estádio. A medida já vai valer para o duelo contra o Santos, neste domingo.

Oito pontos de bloqueios serão instalados nos arredores de São Januário. Os torcedores precisam apresentar um QR Code, gerado no momento da compra do ingresso, para chegar ao Estádio. O acesso nas catracas será feito pelo reconhecimento facial.