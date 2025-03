Uefa investiga jogadores do Real por comemoração contra Atlético de Madrid

A Uefa anunciou nesta quinta-feira (27) que abriu uma investigação contra Vinicius Júnior, Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger e Dani Ceballos, do Real Madrid, pela comemoração após a classificação às quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid.

De acordo com comunicado da entidade que rege o futebol europeu, os atletas estão sendo investigados após alegações de condutas indecentes.

A partida ocorreu no dia 12 de março, no Riyadh Air Metropolitano, em Madri e foi válida pela volta das oitavas de final da Champions. Após empate no placar agregado, o confronto foi decidido nos pênaltis e terminou com vitória do Real Madrid.

Logo após o gol que garantiu a equipe de Carlo Ancelotti nas quartas de final, os atletas merengues comemoraram em frente à torcida do Atlético, que respondeu arremessando objetos em direção aos rivais, como garrafas. Além do quarteto investigado, outros jogadores também fizeram parte da celebração.

De acordo com o jornal espanhol Marca, Rudiger está sendo investigado por levar a mão ao pescoço, enquanto Mbappé por tocar em seus órgãos genitais. Já Vini teria confrontado a torcida antes e depois do final do jogo.

Agora, um inspetor selecionado pela Uefa investigará o caso. A entidade afirmou que novas informações e atualizações sobre a investigação serão divulgadas oportunamente.

Veja a nota da Uefa

"Foi nomeado um Inspetor de Ética e Disciplina da UEFA para investigar as alegações de conduta indecente por parte dos jogadores do Real Madrid CF (Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé, Daniel Ceballos Fernández e Vinícius Júnior) durante o jogo das oitavas de final da UEFA Champions League entre o Club Atlético de Madrid e o Real Madrid CF, em 12 de março de 2025.

Mais informações sobre este assunto serão disponibilizadas oportunamente."