Tom Aspinall acusa Jon Jones de enganar os fãs do UFC: "Está com medo"

A novela sobre o possível duelo entre Tom Aspinall e Jon Jones, pela unificação do título peso-pesado do UFC, ganhou mais um capítulo. Depois de animar os fãs e prometer o anúncio de novidades em breve, após uma reunião com a alta cúpula do Ultimate, o lutador britânico voltou a expressar insatisfação com a demora do rival americano em aceitar os termos para a disputa.

Em participação recente no podcast 'IMPAULSIVE', Aspinall não poupou críticas a Jon Jones e o acusou de enganar os fãs do UFC. Mesmo enfatizando seu respeito pelo rival como lutador, o campeão interino dos pesados deixou claro que, em sua opinião, 'Bones' está fugindo do confronto contra ele, assim como também evitou medir forças com o camaronês Francis Ngannou, antigo detentor do cinturão linear e antecessor do americano no posto de soberano da categoria.

"Jon está enganando o público. Não estou contestando que ele é um lutador incrível. Acho que o fato dele não querer lutar com (Francis) Ngannou por três anos e agora não querer lutar comigo há mais de um ano, e só a forma como ele manipula a mídia e o público, é muito inteligente. Não estou tirando nada dele. Mas eu realmente acho que ele está com medo de pegar lutas duras nesse estágio da carreira dele? Com certeza. Eu (entendo), respeito. Mas se você me fizer uma pergunta direta: 'Jon Jones está com medo de me enfrentar?'. A resposta honesta seria sim", disparou Aspinall.

Aspinal insatisfeito

No último dia 2 de março, Tom Aspinall veio a público em seu canal no YouTube e demonstrou insatisfação com a indefinição do duelo contra Jon Jones. O atleta inglês revelou que, mesmo entrando em contato com a direção do UFC para agilizar a luta, as negociações não avançaram devido à falta de definição por parte da equipe de do atual campeão linear.

Desde então, os fãs seguem sem informações oficiais por parte da organização do evento sobre o possível duelo válido pela unificação dos títulos. Jones, por sua vez, teria pedido seis meses para se preparar a partir do momento em que o contrato fosse assinado, o que pareceu irritar o time de Aspinall.

Curiosamente, Jones, que assumiu o cinturão da divisão após vencer Ciryl Gane em março de 2023, está há 751 dias com o título dos pesos-pesados. Logo, caso o 'camp' de seis meses seja confirmado, o lutador alcançará mais um recorde no UFC, tornando-se o campeão mais longevo da divisão na história (mesmo com apenas uma defesa até então).

