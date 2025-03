Título paulista consagra trio como símbolo de reconstrução do Corinthians

O Corinthians superou o Palmeiras nesta quinta-feira e conquistou o título do Campeonato Paulista pela 31ª vez. O triunfo ajuda a consagrar o trio Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto como símbolos da reconstrução do clube.

Os três assumiram papel de protagonismo durante a reta final do Brasileirão de 2024 e mantiveram o nível este ano. Os três foram decisivos ao longo do Estadual e também na fase de mata-mata do torneio.

Na semifinal contra o Santos, por exemplo, o holandês deu uma assistência para o gol de Yuri Alberto e ainda viu Garro anotar o tento decisivo da classificação.

Memphis foi o último deles a desembarcar no Parque São Jorge. Ele foi contratado na metade da última temporada, sob alta expectativa, e correspondeu rapidamente em campo. Garro, por sua vez, chegou no início de 2024 e cativou a torcida corintiana em pouco tempo.

Já a trajetória de Yuri Alberto foi diferente. O atacante, contratado em 2022, enfrentou críticas da torcida e passou por altos e baixos antes de se firmar como protagonista no comando de ataque do Corinthians.

O trio participou, ao todo, de 14 dos 25 gols marcados pelo Timão neste Campeonato Paulista. O título estadual é o primeiro troféu conquistado por eles pela equipe.

O Timão dominou o Estadual de 2025 do início ao fim. A equipe dirigida por Ramón Díaz foi dona da melhor campanha da primeira fase, com 27 pontos conquistados em 12 rodadas. Já no mata-mata, despachou o Mirassol, nas quartas, e o Santos, na semifinal.

O Corinthians não tem muito tempo para festejar a conquista, uma vez que o time volta a campo já neste domingo. A partir das 20h (de Brasília), a equipe faz sua estreia no Campeonato Brasileiro, diante do Bahia, na Arena Fonte Nova.