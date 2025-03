Thiago Silva, do Fluminense, entra para o time ideal do aniversário de 120 anos do Chelsea

Os torcedores do Chelsea escalaram Thiago Silva, zagueiro do Fluminense e ídolo do clube, no time ideal da história da equipe em celebração aos 120 anos.

Sem David Luiz, os torcedores do Chelsea elegeram o elenco ideal do time e incluíram Thiago Silva como único brasileiro. O jogador ficou ao lado de John Terry na zaga da formação histórica da equipe.

A votação escalou Peter Cech no gol, César Azpilicueta, John Terry, Thiago Silva e Ashley Cole na linha de defesa; Claude Makélélé, N'golo Kanté, Frank Lampard e Eden Hazard formando o meio de campo e Gianfranco Zola ao lado de Didier Drogba fecham a dupla de ataque.

Thiago Silva comentou na publicação oficial do Chelsea com a escalação. O zagueiro disse: "Uma vez um Blue, sempre um Blue".

Com a camisa do Chelsea, o zagueiro brasileiro disputou 155 partidas em uma passagem de quatro anos pelo clube (2020 a 2024). Por lá, Thiago Silva venceu uma Champions League, um Mundial de Clubes e uma Supercopa da UEFA.