Tatiana Weston-Webb faz pausa no circuito mundial de surfe para cuidar da saúde emocional

A surfista Tatiana Weston-Webb disse nesta quinta-feira que seu desempenho no circuito mundial deste ano terá uma pausa para focar em sua saúde emocional. A medalhista olímpica detectou sinais indicativos de um desgaste emocional e físico que poderiam progredir para um diagnóstico de "burnout", segundo análise de sua psicóloga.

"Não tem sido um momento fácil para mim. Tenho imensa gratidão por tudo o que alcancei no surfe até aqui e pelo apoio que sempre recebi dos meus patrocinadores, equipe e torcida. Cada conquista foi fruto de um trabalho intenso e coletivo. Nos últimos tempos, percebi que precisava olhar com mais atenção para minha saúde emocional. Como atleta, sempre fui apaixonada pelo que faço, mas também sei que cuidar do meu bem-estar é essencial para honrar minha paixão e continuar competindo em alto nível no futuro, e ser uma inspiração para que mais meninas possam viver do esporte, e o desgaste emocional e físico nos últimos tempos foram sinais claros de que era hora de pausar e me reconectar comigo mesma", afirmou Tati.

A decisão da surfista, que há mais de 10 anos vem competindo no Circuito Mundial ininterruptamente, sem perder nenhum evento, passando por dois ciclos olímpicos e uma final de mundial em 2024, se tornando então uma inspiração para jovens atletas que desejam viver profissionalmente do esporte, reflete sua força e coragem, reconhecendo que a saúde emocional é essencial tanto para a vida pessoal quanto para desempenhar um surf de alta performance. "Falar sobre saúde mental no esporte é um tema que acredito ser importante para todos nós. Quero ser honesta com todos que me acompanham e torcem por mim ao reconhecer que mostrar vulnerabilidade não nos torna menos fortes, pelo contrário, nos torna mais humanos e conectados, e também nos possibilita alcançar nosso melhor potencial dentro e fora das competições. A pausa não é um fim, mas um recomeço. Sei que, com o apoio de todos, voltarei ao mar mais forte, mais consciente e mais apaixonada do que nunca’', reforça a atleta.

A atleta agradeceu às entidades esportivas, patrocinadores e aos seus fãs pelo apoio incondicional. ""Sou profundamente grata a minha equipe, ao COB e CBSurf, aos meus patrocinadores, minha família e WSL por me acompanharem nessa decisão. Eles entendem que cuidar da saúde é o primeiro passo para continuar dando o meu melhor no futuro. Aos meus fãs, saibam que essa pausa é temporária e que estarei de volta às competições ainda mais forte ano que vem."