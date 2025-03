São Paulo será campeão? Comentaristas projetam time no Brasileirão

O Brasileirão começa no próximo final de semana e os comentaristas Arnaldo Ribeiro, Lucca Bopp e Renan Teixeira projetaram como o São Paulo deve se sair na principal competição nacional, na Live do Clube.

A equipe tricolor estreia no Brasileirão no próximo sábado (29), às 18h30 (de Brasília), no MorumBis, diante do Sport.

Renan: São Paulo começa brigando por Libertadores

Acho que o São Paulo inicia o campeonato brigando por uma vaga na Libertadores. O que acontecer ali na frente depende de resultados, prioridades. A gente está cansado de ver o São Paulo avançando nas Copas e deixando o Brasileiro de lado. Ano passado, ainda conseguiu se manter entre os seis primeiros.

Renan Teixeira

Lucca Bopp: Elenco menos farto indica meio de tabela

Acho que o Brasileiro premia elenco e não os onze iniciais. Eu acho que o São Paulo tem um elenco bastante heterogêneo. O time titular é bastante superior ao time reserva. Poucos reservas conseguem manter o nível. [...] Por essa razão, vislumbro um Brasileirão de meio de tabela para o São Paulo. O elenco deste ano é menos farto, menos numeroso e menos homogêneo que o do ano passado.

Lucca Bopp

Arnaldo: Ano será duríssimo

Esse ano vai ser duríssimo. Por tudo o que está acontecendo: elenco curto, campo pouco disponível, adversários fortes, é o time que menos investe no Brasil. Este ano vai ser duríssimo.

Arnaldo Ribeiro

