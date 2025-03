São Paulo atropela Instituto 3B e soma segunda vitória consecutiva no Brasileiro feminino

Na tarde desta quinta-feira, o São Paulo atropelou o Instituto 3B, do Amazonas, e goleou por 8 a 0, no Estádio do Canindé, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Dudinha (2x), Aline Milene, Serrana (2x), Ravena, Carol Gil e Day marcaram os gols da equipe tricolor.

Com o resultado, o São Paulo somou a segunda vitória consecutiva e assumiu, provisoriamente, a liderança da competição, chegando aos seis pontos. A equipe está empatada com o Cruzeiro, mas leva a melhor no saldo de gols. Já o Instituto 3B amargou a segunda derrota seguida e segue na parte de baixo da tabela.

Agora, as duas equipes retornam a campo pela terceira rodada do Brasileiro feminino. O São Paulo recebe o Cruzeiro neste domingo, às 15h (de Brasília), no CFA Laudo Natel, em Cotia (SP). Já o Instituto 3B visita o Flamengo no mesmo dia, a partir das 18h, no Estádio Luso-Brasileiro.

Os gols do jogo

O São Paulo abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, com Dudinha. A jogadora finalizou e não deu chances para a goleira rival, fazendo o primeiro gol da partida. Três minutos depois, o Tricolor ampliou a vantagem. Dudinha foi lançada em velocidade e ganhou da zagueira adversária. A atacante bateu na saída da goleira Katy e anotou o segundo do São Paulo.

E com 23 minutos no relógio, o São Paulo chegou ao terceiro gol. Karla Alves enfiou linda bola para Aline Milene dentro da grande área. A camisa 7 finalizou na saída da arqueira adversária e balançou as redes.

O Tricolor paulista transformou a vitória parcial em goleada na segunda etapa. Aos oito minutos, após cruzamento vindo do lado esquerdo, Serrana subiu sozinha para completar de cabeça e fazer o quarto das donas da casa.

O quinto gol são-paulino foi marcado aos 26 minutos do segundo tempo. Camilinha recebeu dentro da área e tocou para Serrana. A jogadora chutou e parou em defesa da goleira Katy, mas pegou o rebote e empurrou para o fundo das redes.

E com 38 minutos no relógio, o São Paulo aumentou ainda mais a vantagem no marcador. Crivelari tentou a finalização na entrada da área, mas a bola explodiu na zagueira adversária. Ravena ficou com a sobra, decidiu arriscar de fora e marcou o sexto gol tricolor.

Minutos depois, em cobrança de escanteio para dentro da área, Carol Gil se antecipou à zaga rival e mergulhou de cabeça para fazer o sétimo das donas da casa. Por fim, Day marcou o oitavo. A jogadora recebeu na área, fez o giro para tirar a marcação e finalizou para o fundo das redes.