Santos e Neymar mudam estratégia após 'mistério' na semifinal do Paulistão

Santos e Neymar mudaram a estratégia para lidar com a lesão do craque.

O que aconteceu

Após o mistério no Campeonato Paulista, a ideia agora é ter cautela e diminuir as expectativas para o retorno após lesão muscular na coxa esquerda.

Santos e Neymar esconderam a lesão muscular e fizeram mistério antes da semifinal do Campeonato Paulista. O craque fez teste de vestiário no dia do jogo contra o Corinthians, sentiu e foi ao banco de reservas mesmo sem condições de jogo para confundir o rival. O torcedor só soube do ocorrido depois da eliminação.

A estratégia também teve a ver com a convocação para a seleção brasileira. O objetivo era tratar a tempo de disputar as Eliminatórias — o que não ocorreu.

Agora, o combinado é só jogar quando estiver 100% recuperado, sem pressa e também sem mistério.

A programação era ter Neymar contra o Vasco no domingo, mas o camisa 10 ainda não está plenamente recuperado e adiou a volta. O cenário otimista é tê-lo contra o Bahia, na segunda rodada do Brasileirão.

O departamento médico do Santos e os profissionais que cuidam de Neymar entendem que problemas musculares são normais por causa do período de inatividade. O astro ficou mais de um ano fora pela cirurgia no joelho.

Neymar correu para tentar jogar a semi pelo Peixe e as Eliminatórias, porém, entendeu que a pressa pode ser prejudicial. O atleta agora faz fisioterapia e reforço muscular com calma para retornar no melhor das condições.