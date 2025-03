Saída de antigos líderes e novos protagonistas: como Corinthians reconstruiu elenco até chegar à final

Depois de brigar contra o rebaixamento em 2024, o Corinthians surpreendeu a todos e conseguiu chegar à final do Campeonato Paulista deste ano. O segundo e decisivo jogo contra o Palmeiras está agendado para esta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

A trajetória para chegar à decisão estadual, porém, não foi nenhum pouco fácil. O clube precisou superar obstáculos e montou um elenco praticamente do zero.

Do grupo atual, apenas dois jogadores são remanescentes das antigas gestões do Timão. São eles: Maycon e Romero. Os demais, ou foram formados nas categorias de base do time ou chegaram após a eleição do presidente Augusto Melo.

Quando eleito, o mandatário havia prometido reformular o plantel alvinegro. E, de fato, a promessa foi cumprida à risca. De 2023 para 2024, saíram mais de dez atletas e, só na primeira janela, 11 novos jogadores foram contratados. Dentro eles, alguns dos principais destaques atuais do time, como Rodrigo Garro e Matheuzinho.

Entretanto, a reconstrução não parou por aí. Dois dos antigos líderes do grupo, Cássio e Paulinho deixaram a equipe. O goleiro alegou fim de ciclo e se transferiu ao Cruzeiro, enquanto o segundo decidiu pendurar as chuteiras.

Já na janela do meio do ano, o Corinthians voltou a agitar o mercado. Em meio ao temor pelo rebaixamento à Série B, uma vez que o time ocupava a zona de descenso, o clube contratou mais nove atletas. Chegaram Hugo Souza, Alex Santana, André Ramalho, Charles, Talles Magno, José Martínez, Héctor Hernández, André Carrillo e o astro Memphis Depay.

A aposta deu resultado, e o Timão não só escapou da queda, como alcançou a classificação à Libertadores de 2025. A arrancada na reta final do Brasileirão, sob comando de Ramón Díaz, marcou o início de um novo grupo e a ascenção de novos protagonistas, com holofotes para o trio de ataque Garro, Memphis e Yuri Alberto.

A reformulação no elenco teve participação decisiva do executivo de futebol Fabinho Soldado. O dirigente foi peça importante para destravar negociações e ajudar o Corinthians a se reforçar.

Para este ano, a missão era outra. O foco era manter o elenco atual e voltar a brigar por títulos. O clube resistiu ao assédio de times europeus a Yuri Alberto e chegou a recusar uma oferta milionária por Garro.

A equipe perdeu Fagner, outro velho líder, e agiu no mercado de maneira pontual. O único reforço contratado até o momento é o lateral esquerdo Fabrizio Angileri, que inclusive já tomou conta do setor e assumiu a titularidade em apenas um mês.

Reformulado, o Corinthians foi dono da melhor campanha da primeira fase do Paulistão e despachou Mirassol e Santos nas quartas e semifinal, respectivamente. Agora, no Derby decisivo desta quinta-feira, o Timão busca não só encerrar o jejum de seis anos sem título, mas também evitar o tetra do rival.

O Corinthians defende a vantagem de 1 a 0 construída no jogo de ida da final. A equipe, portanto, precisa somente de um empate para ser campeã. Uma derrota por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis, enquanto um revés por dois ou mais gols dá o troféu ao Palmeiras.