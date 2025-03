Revelação do Santos no Paulista, Bontempo tenta manter ascensão em inédito Brasileirão

Neste domingo, o Santos estreia no Campeonato Brasileiro. O torneio será uma novidade para Gabriel Bontempo, que vive sua primeira temporada no time de cima.

O meio-campista subiu para o profissional no começo deste ano, após se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O garoto estreou no dia 29 de janeiro, na derrota de 2 a 1 para o Velo Clube, pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, foi titular e saiu com cerca de 16 minutos do segundo tempo.

Com o passar do tempo, Bontempo foi agradando o técnico Pedro Caixinha e viveu sua primeira grande noite entre os profissionais no dia 2 de fevereiro, quando marcou um gol na vitória de 3 a 1 sobre o São Paulo.

Apesar disso, o meio-campista seguiu entre os reservas nos jogos seguintes, sendo acionado durante os embates. O cenário mudou no revés de 2 a 1 para o Corinthians, ainda pela fase de grupo. O Menino da Vila entrou no segundo tempo e melhorou o time.

Caixinha foi pressionado para colocar o garoto entre os titulares e acatou, sacando Diego Pituca. A partir de então, Bontempo não saiu mais dos 11 iniciais e manteve o bom futebol.

Não à toa, o jogador de 20 anos encerrou o Paulistão como um dos principais destaques do Santos. Ao todo, são 11 partidas, um gol e uma assistência.

Agora, Bontempo inicia o seu primeiro Campeonato Brasileiro e espera seguir crescendo cada vez mais nas mãos de Pedro Caixinha.

O Peixe larga na competição contra o Vasco, fora de casa. A partida contra os cariocas está marcada para domingo, às 18h30 (de Brasília), pela primeira rodada da competição, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).