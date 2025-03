Retrospecto favorável de Ramón contra Abel é trunfo para o Corinthians diante do Palmeiras

Ramón Díaz defende um bom aproveitamento quando comanda o Corinthians contra o Palmeiras de Abel Ferreira. Nesta quinta-feira, Corinthians e Palmeiras se enfrentam a partir das 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena, em jogo de volta da final do Campeonato Paulista.

De um lado, Ramón tenta se manter invicto diante de Abel em Derbys, enquanto o português quer sua primeira vitória diante do adversário para tentar conquistar o tetracampeonato inédito do Estadual. No jogo de ida, o Timão levou a melhor e saiu com a vantagem por 1 a 0, no Allianz Parque.

Esse resultado, então, além de deixar o Verdão atrás na decisão, colocou fim à invencibilidade de Abel Ferreira comandado o Alviverde contra o Corinthians, no Allianz Parque. O treinador assumiu o clube em 2020 e, desde então, não havia sido derrotado pelo rival do Parque São Jorge atuando como mandante.

Abel Ferreira enfrentou sete técnicos diferentes do Corinthians desde que assumiu o clube. Ele comandou o Verdão contra António Oliveira, Danilo (interino), Fernando Lázaro, Vagner Mancini Vítor Pereira, Sylvinho e Vanderlei Luxemburgo. Nesse período, foram sete vitórias, cinco empates e apenas uma derrota.

Esse revés se deu na 22ª rodada do Brasileirão de 2021. Na ocasião, o Corinthians, comandado por Sylvinho, venceu o jogo por 2 a 1, na Neo Química Arena. Depois disso, o Verdão engatou uma invencibilidade de oito jogos contra o Timão, sequência que só foi quebrada no clássico da 32ª rodada do Brasileiro de 2024, vencido pelo Corinthians, por 2 a 0, também em casa.

Depois disso Ramón e Abel voltaram a se enfrentar na fase de grupos do Paulista de 2025. O duelo, que aconteceu no Allianz Parque, terminou empatado por 1 a 1. Por fim, no dia 16 de março, o Corinthians venceu o Palmeiras, por 1 a 0, na casa palmeirense, fez Ramón ampliar sua vantagem sobre o Abel, além de colocar o Alvinegro mais perto do título paulista.

Antes de se enfrentarem em Palmeiras x Corinthians, os treinadores se enfrentaram em Palmeiras x Vasco. Na oportunidade, Abel Ferreira saiu vitorioso, por 1 a 0, no Allianz Parque, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2023.