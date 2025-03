Ramón interrompe sequência de trocas e vira primeiro técnico campeão pelo Corinthians desde Carille

O Corinthians superou o Palmeiras nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, e conquistou o título do Campeonato Paulista pela 31ª vez. O troféu marca a consagração do técnico Ramón Díaz à frente do Timão.

Conhecido por livrar o Vasco do rebaixamento em 2023, o argentino chegou ao Parque São Jorge em julho do ano passado com a mesma missão. Ele encontrou uma equipe que flertava com a queda à Série B e estava sem nenhuma confiança.

O comandante conseguiu recuperar o time no Brasileirão e não só escapou do descendo, como classificou o Corinthians à Libertadores de 2025. A arrancada o credenciou a permanecer à frente da equipe nesta temporada.

Ramón e seu auxiliar, Emiliano Díaz, chegaram a ficar sob pressão em alguns momentos, como após a eliminação na Copa do Brasil e na Sul-Americana, neste ano, e a queda precoce na Libertadores deste ano, contra o Barcelona de Guayaquil-EQU. Ele, entretanto, manteve o tom sereno e conseguiu conduzir o Timão ai título.

A conquista do Paulistão torna Ramón o primeiro técnico campeão pelo clube desde Fábio Carille, que ganhou o Estadual em 2019. Desde então, nenhum treinador que passou pelo Parque São Jorge foi capaz de levantar uma taça.

E foram muitos. Desde a saída de Carille, nove comandantes diferentes dirigiram o Corinthians. Ramón, inclusive, interrompeu a sequência de sucessivas trocas no comando técnico e daqui cerca de dois meses, completará um ano à frente do time alvinegro.

O Timão dominou o Estadual de 2025 do início ao fim. A equipe dirigida por Ramón Díaz foi dona da melhor campanha da primeira fase, com 27 pontos conquistados em 12 rodadas. Já no mata-mata, despachou o Mirassol, nas quartas, e o Santos, na semifinal.

O Corinthians não tem muito tempo para festejar a conquista, uma vez que o time volta a campo já neste domingo. A partir das 20h (de Brasília), a equipe faz sua estreia no Campeonato Brasileiro, diante do Bahia, na Arena Fonte Nova.