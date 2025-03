Possível demissão de Dorival Júnior aumenta pressão sobre Zubeldía no São Paulo

A possível de demissão de Dorival Júnior na Seleção Brasileira deve aumentar ainda mais a pressão sobre o técnico Luis Zubeldía no São Paulo. Bastante criticado por parte da torcida devido ao desempenho aquém das expectativas de sua equipe neste primeiro trimestre, o argentino sabe que precisa dar uma resposta rápida neste reinício de temporada para ter tranquilidade para trabalhar.

Os tropeços contra Inter de Limeira, Velo Clube e Ponte Preta na reta final da primeira fase do Campeonato Paulista não foram muito bem vistos pela torcida são-paulina. O Tricolor também teve bastante dificuldade para vencer o Novorizontino nas quartas de final, mesmo jogando no Morumbis, tendo de se conformar com o magro triunfo por 1 a 0, graças ao talento de Oscar e Lucas, que protagonizaram a linda jogada do gol marcado por Calleri.

Na semifinal do Paulistão, o São Paulo também não conseguiu gerar muito perigo ao Palmeiras no Allianz Parque. É verdade que a eliminação aconteceu devido a um pênalti marcado equivocadamente a favor do Verdão, entretanto, o Tricolor esteve longe de assustar o goleiro Weverton ao longo dos 90 minutos.

Por essas e outras que há uma grande dúvida em relação ao que o São Paulo de Luis Zubeldía pode entregar em 2025, ano em que novamente o time disputará a Libertadores. Com praticamente 20 dias para trabalhar e descansar seus jogadores desde a eliminação no Paulista, o treinador argentino precisará fazer com que a equipe, de alguma forma, apresente evolução.

Com Dorival Júnior praticamente fora da Seleção Brasileira, a paciência com Zubeldía pode acabar mais rapidamente. Campeão da Copa do Brasil de 2023 com o São Paulo, único título que faltava na galeria do clube, o ainda comandante do time canarinho é muito bem-quisto pela diretoria tricolor e naturalmente seria um nome cogitado caso houvesse a necessidade de troca de treinador e ele estivesse livre no mercado novamente.