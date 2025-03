Paulo Nunes lembra treta famosa de Palmeiras x Corinthians: 'estava virado'

Protagonista em uma das maiores tretas da história entre Palmeiras e Corinthians, Paulo Nunes relembrou detalhes da briga campal de 1999 em participação no Charla Podcast. Os times se enfrentam hoje, às 21h35 (de Brasilia), na Neo Química Arena, pela segunda final do Paulistão.

O que aconteceu

Jogadores de Palmeiras e Corinthians brigaram após o corintiano Edilson provocar o rival com embaixadinhas e ser agredido pelos palmeirenses Júnior e Paulo Nunes no fim do jogo. Era o segundo confronto da final do Campeonato Paulista, e o Alvinegro tinha o título nas mãos depois de ter vencido o duelo de ida por 3 a 0 e estar empatando a volta por 2 a 2.

O Palmeiras havia sido campeão da Libertadores quatro dias antes, após bater o Deportivo Cali, da Colômbia, nos pênaltis. A ideia era utilizar os reservas na segunda final do Paulistão, mas a Federação Paulista de Futebol (FPF) não permitiu e impôs que o time alviverde utilizasse ao menos 80% dos titulares na decisão, como conta Paulo Nunes.

A Federação [Paulista] obrigou o Palmeiras a jogar com 80% do time titular, porque a gente não queria ir para o jogo. Não teve concentração, a gente se apresentou 12h no dia do jogo da final e eu tinha virado. Eu fiquei três dias sem aparecer na minha casa [risos]

O segundo jogo da final do Paulistão foi o sétimo confronto entre Palmeiras e Corinthians em 1999, ano de maior rivalidade entre eles na história. Isso porque os dois times caíram no mesmo grupo da Libertadores e ainda voltaram a se enfrentar nas quartas de final, com o Verdão levando a melhor nos pênaltis.

A gente já estava tendo essa guerra de tumultos e provocações, e eu provoquei várias vezes. Era jogo de parar o Brasil. E eu sacaneava, falava que ia fazer os gols...

Irreverente, Paulo Nunes foi alertado por Gamarra, do Corinthians, que jogadores alvinegros o provocariam usando máscaras, marca registrada do atacante palmeirense nas comemorações. O Diabo Loiro, então, se preparou para devolver a provocação, e comprou tinta verde para pintar a cara e uma faixa de campeão da Libertadores, título que o Timão ainda não tinha na época.

Eu arrumei a tinta, porque o Gamarra falou assim pra mim: 'Você se prepara que o Edílson, o Dinei, o Marcelinho, o Rincón, já arrumaram todas as faixas, porque não tinha como virar. A gente tinha que fazer quatro, porque o Corinthians jogava por dois resultados iguais

'O Paulo Nunes vai jogar'. Ah é? Então vou aprontar. Comprei uma faixa da Libertadores e coloquei dentro do calção. Sabia que eles iam colocar as faixas e a máscara para me sacanear, então eu vou botar a faixa e dar a volta olímpica. Por isso que os caras me odiavam

Aí o Edílson, malandro, viu que o jogo estava resolvido, 2 a 2, 30 do segundo tempo, vem para o lado do banco dele... Viu como foi premeditado? E começa a fazer embaixadinha para tirar onda. O Juninho [Júnior, lateral] que é parceiro dele da Bahia só chega e dá um empurrão nele

'Quer saber? Eu vou acabar com esse jogo agora'. Só que eu nunca imaginei que fosse acontecer aquilo. Eu achei que fosse dar um chute nele, ele fosse dar um chute em mim, o juiz ia expulsar os dois e ia me librar do problema. Quando eu vejo, tá todo mundo brigando

Eu vou nele [Edílson] e, quando eu dou, o banco do Corinthians inteiro estava dentro de mim. Se o Gamarra não me puxa, eu tinha morrido ali. Eu estava no meio do banco do Corinthians. Quando ele me puxa, ele me joga no chão, aí dá tempo [de escapar]

O jogo foi encerrado aos 30 minutos do segundo tempo após a confusão generalizada. O Corinthians terminou o ano com o título paulista e brasileiro, enquanto o Palmeiras encerrou a temporada com o seu primeiro título da história da Libertadores.

Por conta da provocação, Edílson foi cortado da Copa América por Vanderlei Luxemburgo, então técnico da seleção brasileira. Para a vaga do Capetinha, Luxa convocou Ronaldinho Gaúcho, que defendia o Grêmio e ainda dava os seus primeiros passos no futebol.

No outro dia eu estava almoçando com o Edílson. O Edílson estava almoçando e o Vampeta bebendo [risos]. A gente estava almoçando e rindo das coisas, e ele puto porque tinha sido desconvocado [da seleção brasileira]

Palmeiras x Corinthians em 1999