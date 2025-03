Palmeiras precisa de fato novo para ser campeão em Itaquera, diz Casagrande

Abel Ferreira precisa criar um fato novo para o Palmeiras reverter a vantagem do Corinthians e ser tetracampeão paulista em Itaquera, afirmou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quinta (27).

O Palmeiras precisa de um fato novo na partida de hoje — causar um fato novo logo de cara.

O Abel tem que criar um fato novo para começar a partida porque você já pega o time adversário de surpresa. Uma coisa que ninguém esperava, o cara faz. Durante a partida, qualquer alteração que for feita, também tem que ser um fato novo.

Não pode sair um 9 e entrar outro 9. Não pode sair o 7 e entrar o outro 7. Isso aí não muda muita coisa.

Na opinião do colunista, o duelo tático será fundamental para decidir quem sairá com a taça após a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Palmeiras no Allianz Parque.

Quando você faz uma alteração diferente, surpresa, você mexe na parte tática ou pega o adversário de calça curta. O Palmeiras, para ganhar o título hoje, tem que fazer isso desde o início ou diversas vezes durante a partida.