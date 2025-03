Onde vai passar Barcelona x Osasuna pelo Espanhol? Como assistir

Imagem: Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

Barcelona e Osasuna se enfrentam hoje, às 17h (de Brasília), no Olímpico de Barcelona, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O jogo seria realizado no dia 8 de março. Porém, acabou adiado devido à morte de Carles Miñarro Garcia, médico do time profissional do Barça.

Barcelona e Osasuna pediram o adiamento do jogo de hoje. O Barça alegou não ter tempo de descanso para jogadores que atuaram na Data Fifa, como Raphinha, que está fora da partida. O Osasuna reclamou de ter de jogar novamente no domingo contra o Athletic Bilbao. No entanto, o pedido foi negado por La Liga.

O Barça lidera a competição com 60 pontos, a mesma pontuação do Real Madrid, mas fica à frente nos critérios de desempate. O Osasuna tem 33 pontos, em 14º.

Barcelona x Osasuna -- Campeonato Espanhol