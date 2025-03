Nem Neymar tem! Apenas quatro jogadores do elenco do Santos já foram campeões do Brasileirão

O Santos começa a sua trajetória no Campeonato Brasileiro no domingo, quando visita o Vasco. Atual campeão da Série B, o Peixe tenta encerrar um jejum de 11 anos sem levantar o troféu do torneio. Boa parte do elenco, aliás, sonha com a sua primeira conquista nacional.

Apenas quatro jogadores do atual grupo alvinegro já foram campeões da Série A. São eles: o zagueiro Gil (2015, com o Corinthians), o volante Zé Rafael (2022 e 2023, com o Palmeiras) e os atacantes Tiquinho Soares (2024, com o Botafogo) e Gabriel Veron (2022, com o Palmeiras).

Ídolo do Santos e grande nome do time, Neymar ainda busca o troféu do Brasileirão. Em sua primeira passagem pela Vila Belmiro, o atacante conquistou uma Copa do Brasil (2010), três Paulistas (2010, 2011, 2012), uma Libertadores (2011) e uma Recopa Sul-Americana (2012).

O técnico Pedro Caixinha também almeja ser campeão pela primeira vez. O português vive a sua terceira temporada no Brasil. Antes de assumir o Peixe, ele dirigiu o Red Bull Bragantino.

Neste domingo, portanto, o Santos entra em campo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Vasco, fora de casa. A bola rola no gramado de São Januário a partir das 18h30 (de Brasília).