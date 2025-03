Italo começa 2025 'voando' e já está garantido no Mundial de Surfe em 2026

Italo Ferreira está imparável no Circuito Mundial em 2025. Com apenas três etapas disputadas, o campeão olímpico já garantiu sua vaga entre os 22 surfistas que seguirão na elite após o temido corte do meio da temporada e, consequentemente, está confirmado no CT de 2026.

Em 2025, o corte acontece após sete etapas, e os 22 melhores do ranking seguem disputando o título mundial da temporada e estão garantidos no Circuito Mundial de 2026 — os demais são rebaixados. O brasileiro carimbou sua permanência no CT com quatro eventos de antecedência, mostrando que está mais do que pronto para brigar pelo seu segundo título mundial.

O que aconteceu

A façanha de Italo foi confirmada pela própria WSL, que destacou o desempenho dominante do brasileiro em uma publicação nas redes sociais:

Italo se separou do resto, garantindo oficialmente sua vaga após o corte WSL, no Instagram

O potiguar começou o ano com tudo. Foi terceiro em Pipeline, venceu a inédita etapa em piscina de ondas em Abu Dhabi e ficou com o vice em Portugal.

Acima da média

Com esse desempenho, Italo lidera isolado o ranking mundial, somando 23.885 pontos - uma vantagem expressiva sobre o segundo colocado, Barron Mamiya, que tem 17.415.

Na temporada passada, o último atleta a escapar do corte foi Yago Dora, justamente quem derrotou Italo na recém-disputada final em Portugal.

Na ocasião, Yago garantiu sua permanência na elite com 11.290 pontos - menos da metade da pontuação que Italo já acumulou em apenas três eventos, mas vale lembrar que o corte foi feito após cinco etapas no ano passado, diferentemente das sete deste ano.

Calendário

Ainda restam quatro etapas antes do corte: a próxima acontece em El Salvador, entre 2 a 12 de abril, além de três competições na Austrália - Gold Coast, Bells Beach e Margaret River.