Minas vence Praia Clube e vai às quartas de final da Superliga como segundo colocado

Nesta quinta-feira, pela 22ª e última rodada da fase de classificação da Superliga masculina de vôlei, o Minas recebeu o Praia Clube na Arena Juscelino Kubitschek e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/17 e 25/17.

Com o resultado positivo, os mandantes alcançaram 50 pontos e asseguraram a segunda posição. Deste modo, encaram o Joinville nas quartas de final. O jogo está previsto para acontecer em abril. Já o Praia Clube terminou a fase classificatória em quinto lugar e enfrenta o Sesi Bauru no mata-mata.

O jogo

No primeiro set, o Minas até começou atrás, mas logo virou o marcador e não deixou mais o adversário em vantagem. Com uma boa sequência de cinco pontos seguidos ao longo do set, a equipe conseguiu fechar por 25/18.

A história se repetiu no segundo set. O Praia Clube saiu na frente por três pontos, mas logo viu o Minas tomar a frente. Na reta final, o time mineiro emendou três pontos seguidos e venceu pelo placar elástico de 25/17.

O terceiro, por fim, foi mais equilibrado. Em certo momento da partida, o Praia Clube se recuperou e conseguiu diminuir o prejuízo para apenas um ponto. No entanto, a equipe parou no 17º e viu o Minas pegar outra ótima sequência, desta vez de sete pontos seguidos, fechando novamente por 25/17.

Líder Cruzeiro vence e rebaixa o Blumenau pela Superliga

Também nesta quinta, pela última rodada da fase de classificação da competição, o líder Cruzeiro recebeu o Blumenau no Ginásio Poliesportivo Do Riacho e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/21 e 25/21.

Deste modo, a equipe, que já havia garantido a ponta da competição, chegou a 54 pontos e encara nas quartas de final o Guarulhos, que terminou em oitavo. O Blumenau, por sua vez, está rebaixado para a Superliga B. O time ficou com os mesmos 20 somados, em 11º.